Diplomácia

A migrációról és az államadósságról tárgyalt az olasz államfővel Áder János

A magyar köztársasági elnök és olasz kollégája egyetértett abban, hogy a migráció kezelése, a probléma megoldása és annak finanszírozása nem lehet csak és kizárólag az Európai Unió gondja. 2021.09.16 16:32 MTI

A migrációról és az államadóság kezeléséről tárgyalt egymással csütörtökön Rómában Áder János és Sergio Mattarella olasz államfő. A magyar köztársasági elnök és olasz kollégája egyetértett abban, hogy a migráció kezelése, a probléma megoldása és annak finanszírozása nem lehet csak és kizárólag az Európai Unió gondja.



A megbeszélést követően Áder János magyar újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: abban konszenzus van az unióban, hogy a migráció kezelésénél a legfontosabb a megelőzés lenne. Olasz partnerével azonos az álláspontjuk: a migráció ügyét az unión belül irányítottan és tervezetten kell megoldani.



Arról is tárgyaltak, hogy nem lehet csak az Európai Uniótól elvárni, hogy Ázsia és Afrika problémáit a "vállára véve" egyedül finanszírozza a migráció megelőzéséhez szükséges segélyprogramokat. A magyar államfő elmondta, hogy Sergio Mattarellával egyetértettek: az EU-n kívül is vannak olyan tehetős államok a világban, amelyek egy pénzügyi vagy befektetési alaphoz hozzájárulva segíthetnek a migrációs válság kezelésében.



Az államadósság válsággal összefüggésben a megbeszélésen elhangzott, hogy Olaszország még a koronavírus-járvány előtti időszakban is komoly hiánnyal küzdött, amely a Covid időszak alatt tovább súlyosbodott.



A magyar államfő szerint ha már olyan nagyobb uniós országok is komoly államadósság válsággal néznek szembe mint Olaszország, Görögország és Franciaország, akkor ennek megoldása nagy feladatot jelent az Európai Uniónak is.



A megbeszélésen elhangzott, hogy Olaszországnak számottevő segítséget jelent az unióból érkező újjáépítési hitel és támogatás, amelyből már 25 milliár eurónyi megérkezett. Az olasz kormány pedig elkezdte végrehajtani azokat az intézkedéseket, amelyek az államadósság kezeléshez szükségesek.



Áder János szerdán az Arraiolos-csoport tanácskozásán vett részt Rómában, ahol 14 államfő egyeztetett az Európai Unió stratégiai autonómiájáról és az unió jövőjéről.