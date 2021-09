Pártok

DK: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nem szolgálja a vállalkozókat

Mint mondták: nem emelte fel szavát a vasárnapi boltzár ellen, és szó nélkül nézte végig a trafikújraelosztást is. 2021.09.16 12:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jelenleg nem szolgálja a vállalkozókat, hanem uralkodik felettük - jelentette ki a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje csütörtökön sajtótájékoztatón.



Dobrev Klára arról beszélt, hogy a kamarák akkor tudják betölteni a szerepüket, ha igazi önkormányzati szervek, ha a gazdaság szereplői azt érzik, hogy értük dolgoznak. Magyarországon azonban "bevezették a kötelező kamarai tagságot a kötelező befizetésekkel", és ezért cserébe a vállalkozók szinte semmit nem kapnak - értékelt.



Az EP képviselő azt ígéri, hogy ha ő alakíthat kormányt 2022-ben, akkor eltörlik a kötelező kamarai tagságot és a kötelező tagdíjat.



Tarthatatlan, hogy "szétverik" az érdekegyeztetés rendszerét - folytatta. Hozzátette, az érdekegyeztetésben helye van a munkavállalóknak, a munkaadóknak és az államnak, de a kereskedelmi és iparkamarára más feladatok várnak a jövőben: a kamarának igazi gazdasági önkormányzatként működve, a költségvetésből finanszírozva kell megtalálnia a szerepét.



Dávid Ferenc, a DK gazdasági szakértője úgy fogalmazott: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az elmúlt tíz évben nem a vállalkozók érdekeit szolgálta, a kamara és annak elnöke "nem a vállalkozók oldalán áll, hanem valamelyik másik oldalon". A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara "végigasszisztálta az érdekegyeztető rendszer szétverését", nem emelte fel szavát a vasárnapi boltzár ellen, és szó nélkül nézte végig a trafikújraelosztást is - bírált.



Dávid Ferenc azt is mondta, a vállalkozói szféra nevében elvárták volna, hogy a válsághelyzetben ne szedjék be a kötelező regisztrációs díjat. A kamarai rendszert meg kell újítani, a kamara tevékenységét vállalkozói kontroll alá kell helyezni, a szervezetnek "semmi keresnivalója nincs az érdekegyeztetés asztalánál" - összegezte véleményét.