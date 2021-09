Eucharisztikus Kongresszus

Ferenc pápa: megérintett a magyarok ökumenikus szellemisége, családvédelme és környezettudatossága

A magyarok "számos értékéről" beszélt Ferenc pápa a Szlovákiából a Vatikánba tartó repülőúton az őt kísérő újságírókkal folytatott kötetlen beszélgetésen, melyen beszámolt a budapesti találkozókról, hangsúlyozta az oltakozás fontosságát, és érintette az egyház álláspontját is a melegházasságokról.



Az első kérdésre, amely a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vasárnapi zárómiséjére vonatkozott, Ferenc pápa kifejtette, hogy megérintette őt a magyarok mély ökumenikus szellemisége. Félreértésnek nevezte, hogy egyesek szemére vetették a budapesti látogatás rövidségét.



"Nem volt jól érthető, hogy miért megy a pápa csak a zárómisére, és miért nem tesz hosszabb látogatást a magyaroknál; volt, aki rosszra gondolt, de én elmagyaráztam, hogy a szlovákiai út már korábban meg volt szervezve" - fejtette ki Ferenc pápa.



Hozzátette, hogy harmadik alkalommal találkozott Áder Jánossal, és nem zárta ki egy jövőbeli magyarországi látogatás lehetőségét. "Megígértem az államfőnek, hogy megnézem, el tudok-e újra menni (Magyarországra) jövőre, vagy egy másik évben" - mondta. Emlékeztetett, hogy 2019-ben Csíksomlyón misét mutatott be, amelyet nagyon szépnek nevezett.



Az El País című spanyol lap tudósítójának kérdésére válaszolva elmondta, hogy az államfővel és Orbán Viktor kormányfővel tartott találkozón kiemelten beszéltek környezetvédelemről. "Kalapot emelek a magyarok ökológiai tudatossága előtt" - mondta.



Hozzátette, hogy részletesen beszéltek a magyar családvédelmi intézkedésekről is, melyek a gyermekvállalást segítik. Megjegyezte, hogy Budapesten és szlovákiai látogatása helyszínein is nagyon sok fiatal párt és gyermeket látott, miközben Európa nyugati országaiban a demográfiai tél kelt aggodalmat. Hangsúlyozta, hogy a szerinte "elég hosszú", "jó hangulatú" negyvenperces beszélgetésen a migrációról nem esett szó.

Az Európai Unióról szólva kijelentette, hogy az nem állhat értekezletekből, nem lehet "ügykezelő hivatal", hanem vissza kell térnie az alapító atyák szellemiségéhez és álmaihoz. "Az igaz, hogy egyes, talán nem európai érdekeltségek ki akarják használni az Európai Uniót ideológiai gyarmatosításra (..) az Európai Uniónak azonban függetlennek kell lennie, és minden tagállamnak egyenrangúnak" - jegyezte meg.



Arra a kérdésre válaszolva, miszerint a vakcinázási kötelezettség az egyház tagjait és a hívőket is megosztja, a pápa kijelentette, hogy az oltások az emberiség történetéhez tartoznak. Megjegyezte, a bíborosi testületben is vannak vírustagadók, "de, a sors iróniájából, egyikük kórházba is került" - tette hozzá. Azt mondta, egy kis csoportot kivéve, a Vatikánban mindenki át van oltva.



Beszélt az abortuszról, kijelentve, hogy az egyház állásfoglalása azért annyira "kemény, mivel ha elfogadná (az abortuszt), olyan lenne, mintha igent mondana a mindennapi gyilkosságra". "Jogos problémamegoldásként véget vetni egy emberi életnek, jogos problémamegoldásként gyilkost fogadni?" - kérdezett vissza a pápa.



Az egyházfőt újságírók arról kérdezték, hogy vajon Joe Biden amerikai elnöktől és más politikusoktól meg kell-e tagadni az áldozást a művi terhesség-megszakítással kapcsolatos álláspontjuk miatt. Amerikai püspökök megállapodtak, hogy iránymutató dokumentumot dolgoznak ki, amely sokak reménye szerint megdorgálná a katolikus politikusokat, közöttük Bident, amiért áldoznak annak ellenére, hogy támogatják az abortuszhoz való jogot.



Ferenc pápa nem volt hajlandó nemmel vagy igennel válaszolni a kérdésre, arra hivatkozott, hogy nem ismeri eléggé az amerikai ügyet.



Sokkal fontosabb, hogy a papoknak és a püspököknek lelkipásztori, nem pedig politikai szemszögből kell kezelniük bármilyen, elébük kerülő problémát. Mint mondta, "Isten stílusában", "bensőséggel, együttérzéssel és gyengédséggel" kell kísérniük a híveket.



"Márpedig a lelkipásztornak mit kell cselekednie? Pásztornak lenni, nem pedig elítélni" - tette hozzá a pápa.

Egy olasz hírcsatorna a magyar származású holokauszttúlélő Edith Brucknak a budapesti és szlovákiai látogatás alatt írt levelét adta át a pápának, melyben az írónő, akit Ferenc pápa februárban személyesen felkeresett, köszönetet mondott az egyházfőnek, amiért útja több beszédében is felemelte szavát az antiszemitizmussal szemben. "Az antiszemitizmus divattá vált, és újraéledt" - figyelmeztetett Ferenc pápa.



Az Európai Parlamentnek az LMBTQI-emberek jogairól elfogadott állásfoglalásával kapcsolatban az egyházfő leszögezte, hogy az államok feladata törvényekkel segíteni a meleg párok együttélését, valamint jogaik védelmét, hiszen "fivéreinkről, nővéreinkről van szó". Hozzátette, hogy ennek "semmi köze" a házasság szentségéhez, amely az egyház tanítása szerint egy férfi és egy nő között köttetik. "Mindenkit tiszteletben kell tartani, de kérlek, ne akarjátok, hogy az egyház megtagadja saját igazságát" - jelentette ki Ferenc pápa.