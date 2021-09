Környezetvédelem

Csaknem kilenc tonna hulladék gyűlt össze a II. Bodrogi PET Kupán

Csaknem kilenc tonna, összesen 1256 zsák hulladék gyűlt össze a II. Bodrogi PET Kupán, a rekord mennyiségű hulladékot a programon részt vevő csapatok a folyó Sárospatak és Bodrogkeresztúr közötti szakaszán négy nap alatt gyűjtötték össze - tudatta az eseményt szervező Termeszetfilm.hu Egyesület szerdán az MTI-vel.



A Bodrog folyón második alkalommal megrendezett környezetvédelmi programnak köszönhetően egyes ártéri területeket sikerült teljes egészében megtisztítani. A versenyen összesen hat pethajó, valamint a versenyhez csatlakozó három kenus csapat vett részt. Az újrahasznosított tiszai hulladékból készült PET Kupát a 331 zsák hulladékot összegyűjtő Siemens Evező-SÖK csapata vehette át, az önkéntesek ezen kívül a Bodrog hőse díjat is megkapták, mivel ők gyűjtötték a legtöbb egy főre jutó hulladékot a versenyen - olvasható a közleményben.



Mint írják, a begyűjtött hulladék nagy részét újrahasznosították, így valósult meg többek között az a két, műanyag pallókból készült Palackorrú Lebegő Kikötő, amelyeket a verseny során avattak fel a résztvevők Olaszliszkán és Bodrogkeresztúron. A II. Bodrogi Pet Kupa résztvevői ezen kívül új, úszó létesítményeket is felavattak és használatba vettek a vízitúrázáshoz és a további folyómentő akciókhoz.



A II. Bodrogi Pet Kupa versenyt nemzetközi előfutam előzte meg, amely során kenus különítmény indult a szlovákiai Zemplénből, a kezdeményezéshez Szlovákiában iskolások, vízügyesek és helyiek is csatlakoztak. A nemzetközi összefogás kimagasló eredményeket hozott, már a PET Kupa rajtja előtt több mint 3 tonna hulladéktól mentesült a folyó felsőbb szakasza. Az ERASMUS+ program 5 ország 1 folyó projektjének részeként az eseményen részt vevő határon túli iskolák tanárai megkapták azt a folyómentő képesítést, amellyel ezután önálló folyótisztító akciókat valósíthatnak meg hazájukban - emlékeztet a kommüniké.



A rendezvény folytatásaként tartotta meg a PET Kupa és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Tokajban a VI. Tiszai Kerekasztal szakmai találkozót. Az eseményen ez alkalommal a hazai előadók mellett romániai minisztérium és ukrán hulladékgazdálkodó is bemutatta a felvízi országok erőfeszítéseit.



A tervekről Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője és a kerekasztal ötletgazdája elmondta: "Az itthon nagyon hatékonynak és eredményesnek bizonyuló kerekasztal módszertanát most a Tid(y)Up projekt partnerei is átveszik, s regionális és országos szakmai egyeztetéseket fognak tartani Ausztriában, Bulgáriában, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában. Reméljük szakmai programunk és ötletbörzénk elősegíti majd a határvízi tárgyalásokat és a folyóvédelmi törekvéseket" - fogalmazott.