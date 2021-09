Börtönbüntetést kapott

Galambos Lajos: a végsőkig harcolok, hogy kiderüljön az igazság

Lopás és vesztegetés miatt 2 év 10 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte első fokon a Budaörsi Járásbíróság szerdán Galambos Lajost, művésznevén Lagzi Lajcsi zenész-előadóművészt - számolt be korábban a ma.hu.



A zenész a Blikknek reagált az ítéletre.



"A feleségem vétlenségét kimondta az első fokú bíróság, engem pedig elkaszált, és ez elfogadhatatlan. Véleményem szerint a bíró hibás döntést hozott, de a történelemben előfordult már ilyen, nem ez az első eset, akár emberölés ügyében is. Az indoklás általam ismert része megerősít abban a hitemben, hogy nagyon sok hiba van az ítéletben, így állapították meg a bűnösségemet. A bíró ugyan visszafogta az ügyészség fantáziálását, ugyanakkor apró részleteket felnagyítva, és feltételezéseket tényként elfogadva döntött. Az szerettem volna, hogy ma lezáruljon az ügy, a lelki békém, a családom és az egészségem érdekében, sajnos ez nem történt meg, tovább tart a hat éve folyó mizéria, de természetesen a végsőkig harcolok, hogy kiderüljön az igazság, ami ma nem derült ki. Jó hír, hogy a feleségem esetében ez megtörtént, de ez sem szépíti a jogtalan előzetes letartóztatását, amivel kapcsolatban igen komoly kárigénye lehet" - mondta el a lapnak.



Arról is beszélt, hogy a nyugalma és az ügy gyors lezárásának érdekében megtérítette a kárként megállapított összeget. Nem értett vele egyet, mégis megtette.