Kormány

Gulyás: a rendszerváltás óta soha nem volt még ennyi aktív munkavállaló Magyarországon

A kormánynak sikerült túlteljesítenie azt az ígéretét, hogy annyi munkahelyet teremt, amennyit a koronavírus megszüntet, hiszen a legfrissebb adatok szerint 4 millió 704 ezren dolgoznak Magyarországon - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Kormányinfón.



Gulyás Gergely hangsúlyozta: soha az elmúlt 31 évben, a rendszerváltás óta nem volt Magyarországon ennyi aktív munkavállaló.



Úgy értékelt: a gazdasági növekedés számai a harmadik negyedévben is bizakodásra adnak okot, a turizmus pedig egyedülálló rekordot tudhatott magáénak a nyáron.



Közölte: a kormány ezért azt reméli, hogy meglesz az 5,5 százalékos növekedés, ami a feltétele annak, hogy a gyermeket nevelő családok a jövő év elején visszakaphassák a személyi jövedelemadójukat az átlagbér szintjéig az idei év után.

2022. január 1-jétől több lehet a minimálbér, mint a Gyurcsány-kormány alatt az átlagbér

A kormány azt szeretné, ha a minimálbér 200 ezer forintra emelése már jövő év január elsejével megvalósulna, és ha ez megtörténik, akkor 2022-től több lesz Magyarországon a minimálbér, mint Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt az átlagbér volt - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely elmondta: a kormány meghallgatta a pénzügyminiszter tájékoztatását a minimálbér-tárgyalásokról, amelyeket a munkáltatókkal és munkavállalókkal folytatnak.



Jelezte, ez ügyben világos feladatot jelölt ki a nemzeti konzultáció, amelyben a válaszadók 94 százaléka a 200 ezer forintos minimálbér mellett foglalt állást. A minimálbér 2010-ben 73 500 forint volt, így nagy eredmény lenne, ha 2022. január elsejével elérhetnék a 200 ezer forintot - értékelt.

Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb és legszabadabb országa járványügyi szempontból

A kormány értékelése szerint a koronavírus negyedik és azt követő hullámai alapvetően eltérnek majd az előzőektől, hiszen az oltás védettséget ad, aki be van oltva, annak a védettsége sokszorosára nő - közölte a járványügyi helyzettel kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Ha az oltás működik, Magyarország működik - hangoztatta. Hozzátette: Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb és legszabadabb országa járványügyi szempontból.



A miniszter közölte, az idősebbek veszélyeztetettsége most is nagyobb. Arra kért mindenkit, aki még nem tette, oltassa be magát.



Jelezte azt is, hogy az országban bőven van oltóanyag és Magyarország csatlakozik a 12 év alattiaknak adható oltások uniós beszerzéséhez, ha lesz ennek a korosztálynak beadható vakcina, Magyarország is beszerez belőle.

Elismerésként értékeljük, hogy a pápa részt vett a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson

A kormány Magyarországot ért elismerésként értékeli, hogy pápa személyes jelenlétével megtisztelte a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely kiemelte: sem a jelenlegi pápa, sem elődje nem vett részt korábban eucharisztikus kongresszuson, és korábban II. János Pál pápa is mindösszesen csak három ilyen eseményen volt jelen. Hozzátette: ritka, hogy a pápa bármely országot az eucharisztikus kongresszus során személyes jelenlétével megtiszteli.



Gulyás Gergely a kabinet nevében köszönet mondott annak a mintegy 20 ezer embernek, aki a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezésében segített. Hozzátette: ebben a papságon és a szerzeteseken kívül önkéntesekre is számíthattak. Külön köszönetet mondott a rendőrség állományának, a Terrorelhárítási Központ, a katasztrófavédelem és a titkosszolgálat munkatársainak, akik szintén segítették azt, hogy a kongresszus minden nehézség nélkül, a lehető legmagasabb technikai színvonalon valósuljon meg.



Elmondta: vasárnap a pápai szentmisét 250 ezren hallgatták a helyszínen, az Andrássy úton pedig szeptember 11-én este a gyertyás meneten háromszázezren vonultak.