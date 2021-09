Koronavírus-járvány

A kormány kezdeményezi a veszélyhelyzet meghosszabbítását

A kormány kezdeményezi a járvány miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását az Országgyűlésnél - tájékoztatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) kedden az MTI-t.



"A járvány elleni további hatékony védekezés és gyors reagálóképesség érdekében a kormány a járvány elleni védekezésről szóló törvény hatályának meghosszabbítását kezdeményezi az Országgyűlésnél 2022. január 1-jéig", erről a kormány keddi ülésén született döntés - tartalmazza a közlemény.



A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló javaslat hamarosan az Országgyűlés elé kerül, így azt az elsők között veheti napirendjére a parlament az őszi ülésszakon - tették hozzá.



Mint írták: a törvény hatályának meghosszabbítása azért szükséges, mert a világjárvány továbbra is tart, a delta vírusmutáns terjedése miatt pedig egész Európában és Magyarországon is nő a fertőzöttek száma.



Mindez továbbra is szükségessé teszi a járvány elleni védekezést és a gyors cselekvőképesség fenntartását. Annál is inkább, mert az elmúlt másfél év bebizonyította, hogy a korábban elfogadott rendkívüli és átmeneti jogi keretek jól szolgálták a járvány elleni védekezést - hangsúlyozták.



A KTK emlékeztetett: az Országgyűlés legutóbb májusban hosszabbította meg a törvény hatályát, ezzel a veszélyhelyzeti rendeletek hatálya az őszi parlamenti ülésszak első napját követő 15. napig tolódott ki.



"A parlament elé kerülő törvénymódosítás értelmében január 1-jéig ismét meghosszabbodik a koronavírus elleni törvény hatálya. Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a kormány kezdeményezni fogja a veszélyhelyzetnek a törvény hatályvesztését megelőző megszüntetését" - olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében.