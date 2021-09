Eucharisztikus Kongresszus

NEK - Kora délután szállt fel Ferenc pápa repülőgépe Budapestről

Képek: MTI/Koszticsák Szilárd

Ferenc pápa repülőgépe vasárnap délután, nem sokkal három óra előtt felszállt Budapestről, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. A katolikus egyházfő budapesti látogatása után Pozsonyba utazik.



Ferenc pápa az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezett Magyarországra.



A katolikus egyházfőt vasárnap reggel katonai tiszteletadás mellett egyházi és állami delegáció fogadta a Liszt Ferenc-repülőtéren. Látogatásán a Szépművészeti Múzeumban Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, a magyar püspöki kar tagjaival, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi zsidó szervezetek delegációjával is találkozott.



Ezt követően Erdő Péter bíboros kíséretében a pápamobilon utazva a Hősök terén a magyar híveket is köszöntötte.



Az eucharisztikus kongresszus záró szentmiséje, a statio orbis és az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa visszatért a Liszt Ferenc-repülőtérre, ahol egyházi részről Michael August Blume apostoli nuncius, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is elbúcsúzott tőle.



A katolikus egyházfőtől állami részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, valamint Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is elköszönt a repülőtéren.