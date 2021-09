Koronavírus-járvány

Gyurcsány újra visszatér

Múlt szombaton jelentette be a Demokratikus Koalíció elnöke, hogy két oltása ellenére is elkapta a koronavírust, hőemelkedése volt, fejfájása, és elég pocsékul érezte magát.



Legfrissebb posztja szerint azonban a tesztje már negatív, ezért hétfőtől ismét munkába áll. Ezt a hetet feleségétől, Dobrev Klárától távol töltötte, nehogy megfertőzze.



Mint írta: „Van egy jó tanácsom: ne legyetek covidosak. Mert nem jó. Sőt! Elég pocsék, még két oltás után is. Túl vagyok rajta. A tesztem negatív. Hétfőtől folytatjuk. Az előválasztási kampányt. Is..:))”