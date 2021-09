Média-hatóság

NMHH: a Médiatanács módosította korhatár-besorolási ajánlását

Törvénymódosítás miatt aktualizálta a televíziós és rádiós tartalmak korhatár-besorolásában irányadó ajánlását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, és egy állampolgári bejelentést is vizsgált az új szabályok alapján - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a televíziós és rádiós tartalmak korhatár-besorolásának irányadó szempontjait tartalmazó médiatanácsi ajánlást a médiatörvény július 8-án hatályba lépett módosítása miatt kellett kibővíteni.



A napokon belül a Médiatanács honlapján is olvasható dokumentum a médiaszolgáltatóknak nyújt támpontot abban, hogy egyes műsoraikat mely korhatári kategóriában, mely idősávban tegyék közzé.



Az ajánlás többek között rögzíti, hogy milyen szempontok alapján kell a 18 éven aluliaknak nem ajánlott, V. kategóriába sorolni azon műsorszámokat, amelyeknek meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítése, megjelenítése.



Közölték azt is, a testület nem indít eljárást az RTL Klub szolgáltatója ellen a Barátok közt című műsor júliusi adásában látható leszbikus csókjelenet miatt, mivel az nem képezte a műsorszám meghatározó, lényegi elemét, fő mondanivalóját.



Mint írták, állampolgári bejelentés után a testület 2,75 millió forintra bírságolta túl enyhe korhatár-besorolás miatt a Rádió1 szolgáltatóját, további 75 ezer forintra pedig annak vezető tisztségviselőjét egy májusi "Balázsék" címmel futó, reggeli adás miatt.



A 12 éven aluliaknak nem ajánlottként közzétett műsorban az egyik műsorvezető tárgyiasítva beszélt női testrészekről, így a műsorrész a védendő 12-16 éves korosztály tagjaiban bizonytalanságot, feszültséget, szorongást és zavart kelthetett - tették hozzá.



Úgy folytatták, hogy két bejelentés is érkezett a nemzeti konzultáció kitöltésére felhívó társadalmi célú reklám kapcsán, a Médiatanács azonban megállapította, hogy a közlemények tartalmából következően jogsértés nem merült fel.



A január 1. és május 31. közötti időszakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését is vizsgálta a Médiatanács: kilenc televízió és négy rádió nem tett eleget a törvényi feladatának. A testület a legtöbb esetben néhány tízezer forintos bírságokat szabott ki, egy szolgáltatónál azonban az összeg elérte a hétszázezer forintot - fűzték hozzá.



Hangsúlyozták, hogy a Médiatanács minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját, mértékét.



Az RTL+, az RTLII, a Cool TV, a Film+ szolgáltatóját ötezer euróra bírságolta a luxemburgi médiahatóság 24 film helytelen korhatár-besorolása miatt.

A társhatóság a Médiatanács által továbbított bejelentések alapján indított eljárást a Magyarországra sugárzó szolgáltatókkal szemben. Többek között a Penge, a John Wick és a Végképp eltörölni című alkotásokat sugározták nem megfelelő korhatári kategóriában és időben a televíziós csatornákon - áll a közleményben.



Kitértek arra is, a nyári ülésezési szünet után szeptember 7-én online megtartotta első őszi ülését a Médiatanács. Az ülést előkészítő találkozón a testület tagjai csendes tiszteletadással emlékeztek meg az augusztus 17-én elhunyt tagtársukról, Hankiss Ágnesről.