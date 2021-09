Koronavírus-járvány

ITM: csaknem 140 ezer új diplomást hozott a nyelvvizsgamentesség

Már csaknem 140 ezer új diplomást hozott a nyelvvizsgamentesség - tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön az MTI-t .



Felidézték: a kormány idén júliusban ismét lehetővé tette, hogy az augusztus végéig sikeresen záróvizsgázók nyelvvizsga nélkül is átvehessék diplomájukat. Az egyetemek a nyári döntés alapján mostanáig mintegy tizenegyezer végzős hallgató oklevelét állították ki.



Emlékeztettek: a kormány először 2020 tavaszán teremtette meg a lehetőséget a "beragadt" diplomák átvételére nyelvvizsga hiányában is. A felsőoktatási intézmények 2021 elejéig összesen 128 ezer oklevelet adtak ki.



A járványhelyzet az elmúlt tanévben is megnehezítette a nyelvtanulást a hallgatók számára. A védelmi intézkedések a szokottnál szűkebbre szabták a vizsgaalkalmakat. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz számos megkeresés érkezett közvetlenül fiataloktól, ifjúsági és hallgatói szervezetektől. A közösségi élet újraindításért felelős operatív törzs a nyelvvizsgamentesség meghosszabbítását javasolta a kormánynak - ismertette a tárca.



A gazdaság újraindításához nagy szükség van a diplomás munkavállalókra. Így végül azok az egyetemisták is átvehetik a felsőfokú végzettséget igazoló okleveleiket, akik 2021. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tettek, de nem rendelkeznek nyelvvizsgával - tudatták.



Az ITM a közleményben arra kéri az egyetemi hallgatókat, hogy ha még nem tették, a jelenléti oktatásban megkezdett tanév zavartalan folytatásáért oltassák be magukat.