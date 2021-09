Koronavírus-járvány

Koronavírusos az egyik afgán menekült, mindenki karanténba került a vámosszabadi befogadótáborban

Várhatóan szeptember 12-ig senki nem hagyhatja el a vámosszabadi befogadóállomást, az Afganisztánból kimenekítettek egyikének ugyanis pozitív lett a Covid-tesztje. Mindenki újra karanténba került a Győr melletti menekülttáborban, értesült a Telex.



Szeptember 1-jén mintegy százötven embert szállítottak a vámosszabadi befogadóállomásra, ők azok az Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok, akik korábban Magyarországgal együttműködtek, így okkal számolhattak megtorlással, ha a hazájukban maradnak.



Az afgán menekültek az érkezésük előtt már tíznapos hatósági karanténban voltak Tompán és Röszkén, Vámosszabadiba - a helyi polgármester értesülései szerint is - negatív teszttel érkeztek. A lap értesülései szerint most egyvalakié pozitív lett. A Vámosszabadiba szállított menekülők között több olyan van, akiért családtagjaik eljöttek, a lap szerint voltak, akiket már aznap elvittek volna Ausztriába.



A várt családegyesítésekre jelen állás szerint szeptember 12-ig várni kell, a karantén ugyanis minden bentlakóra vonatkozik. Nem indultak el azok a buszjáratok sem, amelyek naponta akár többször is Győrbe szállítják vásárolni a tábor lakóit. A rendőri jelenlét a tábor környékére szűkült, a lap szerint incidens, a nyilvánvalóan feszült helyzet ellenére sem történt.