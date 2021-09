Fejlesztés

A repülőtéri fejlesztések értéke 70 milliárd forint környékén jár

Az elmúlt két és fél évben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren megvalósult fejlesztések összértéke megközelítette a 200 millió eurót, azaz 70 milliárd forintot - közölte a Budapest Airport Zrt. az MTI-vel kedden.



Kiemelték: idén az első hat hónapban - a 2019-ben megkezdett fejlesztéssorozat folytatásaként - megújult öt gurulóút és a hozzájuk tartozó padkák, teljes burkolatcsere és közvilágítás-fejlesztés valósult meg az egyik szervizúton. Megkezdődött továbbá az új, 8000 négyzetméteres hangár építése is - tették hozzá.



A következő hetekben adják át a repülőtér megközelítését megkönnyítő új főportát, ami 440 négyzetméteres épülettel és a korábbinál két és félszer nagyobb kapacitással várja majd a repülőtér üzemi területére belépőket.



A fentieken túl új mozgólépcső is készült, továbbá modernizáltak lifteket, korszerűsítették a világítást, helyenként az álmennyezetet cserélték, fejlesztették az informatikai rendszereket, illetve elkezdődött a csomagosztályozó rendszer megújítása is - derült ki a közleményből.



A Budapest Airport a drasztikusan visszaeső bevételek ellenére úgy döntött, hogy folytatja a repülőtéri beruházásokat, sőt, bizonyos fejlesztéseket előrébb is hozott az alacsony utasforgalmi időszakra - jelezte a repülőtér üzemeltetője.



A vállalat a 2020-as pénzügyi évet 110 millió euró veszteséggel fejezte be; az utasszámcsökkenés és a kapcsolódó szolgáltatások leállása nyomán a vállalat nettó árbevétele 118 millió euró volt, 65 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben.