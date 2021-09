Apa lett, de nem érdekli

Megszületett Kaiser Ede kisfia - édesanyja egyedül neveli fel

Bár már a lánykérést is megejtette Kaiser Ede, végül a férfi lelépett külföldre, és nem mutat érdeklődést exe iránt. 2021.09.07 07:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Blikk megtudta, hogy vasárnap megszületett Kaiser Ede kisfia. A móri mészárlás miatt tévesen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt férfi nem volt ott a baba világrajövetelénél, sőt, a lap szerint nem is tudott róla.



A Blikk azt írja, pár hónapokkal ezelőtt szétment, Kaiser külföldre költözött. A nőnek ez egy ideig nagyon fájt, mára azonban megbékélt a helytettel, tudomásul vette, hogy egyedül neveli fel kisfiát.



"Az az igazság, hogy nekem és a kisbabámnak is az a legjobb, ha Ede semmit nem tud rólunk. Arról meg szó sem lehetett, hogy ott legyen a szülésnél. Mondjuk nem is nagyon küzdött a személyes jelenlétért, még az apasági nyilatkozatot sem volt hajlandó megcsinálni. Ő meg is mondta nekem, hogy nem kíváncsi se rám, se a gyerekre. Persze ezt már csak akkor közölte, amikor a baba a hasamban volt. Addig ő volt a leglelkesebb. A pici az én vezetéknevemet kapja, így semmi köze nem lesz Kaiser Edéhez. Egyszer majd elmondom neki, hogy ki a biológiai apja, de az nem mostanában lesz - mondta el a lapnak az édesanya.



A nő szerint Kaiser csak adósságot hagyott rá, azt sem tudta, hol laknak majd a babával és miből fognak élni.



"Ez azonban őt nem érdekelte, hiába próbáltam vele normálisan beszélni, mindig lerázott. A gyerekem érdekében én nem így akartam rendezni a dolgainkat, de vele képtelenség szót érteni. Éli világát, és tudomást sem akar venni rólunk. Nem baj, megleszünk nélküle is. Már csak abban reménykedem, hogy legalább minimális gyerektartást fizet majd" - mondta az anya.