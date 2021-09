Koronavírus-járvány

Rusvai: ez már a negyedik hullám kezdete

Megduplázódott az elmúlt két hétben a napi Covid-megbetegedések száma. Rusvai Miklós, virológus szerint a negyedik hullám kezdetén járunk, ezért a kockázati korcsoportba tartozóknak mindenképpen maszkviselést javasol a nagy forgalmú helyeken.



A héten Budapest agglomerációjában és több nagyvárosban is emelkedett a koronavírus koncentrációja a szennyvízben. A nagy forgalmú helyeken Rusvai Miklós virológus a kockázati korcsoportba tartozóknak mindenképpen maszkviselést javasol. A virológus kiemelte: a negyedik hullám kezdetén járunk, a napi fertőzöttek száma az elmúlt két hétben megduplázódott.



„Mindenképpen megindult a növekedés és a szennyvíz adatok is azt mutatják, hogy ez így is fog maradni a következő hetekben, napokban” – vélekedett a szakértő, aki szerint ez még nem a meredeken felívelő szakasz, de a kezdeti stabil növekedés már megindult. A szakember hozzátette, a néhány hete egy belgiumi idősotthonban felbukkant Kolumbiából származó kappa mutánstól egyelőre Magyarországon nem kell tartani – írta az atv.hu .