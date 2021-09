Koronavírus-járvány

Falus Ferenc: a gyerek fogja hazavinni a vírust

A szakértők szerint nyakunkon a koronavírus-járvány negyedik hulláma, hiszen az eddigi legerőszakosabb mutáns, a delta variáns megjelent Magyarországon is.



Az iskolákban azonban szeptember 1-én elkezdődött az oktatás, méghozzá hagyományos módon, a tanárok és a diákok személyes jelenlétével. A vélemények megoszlanak arról, hogy ez helyes-e, vagy sem, mást gondolnak a szülők, tanárok, diákok és a szakértők is – írja a 1668ora.hu .



A lap Falus Ferenc volt tiszti főorvost kérdezte, mi a véleménye a kialakult helyzetről.



A pedagógusok átoltottsága 85 százalék körül alakul, míg a diákok közül csaknem 190 ezren éltek nyáron az oltás lehetőségével. A szeptember eleji oltási kampányban az adatok szerint további 50 ezer diák vesz részt, ez azonban sokan még mindig nem tartják elégnek ahhoz, hogy a fertőzési veszély szempontjából biztonságosnak tekinthessük az osztálytermeket.



Falus Ferenc volt tiszti főorvos szerint a legfőbb gond, hogy a kormány nem kezdte el időben az oltási kampányt. „Az oltás után legalább két hét kell a védettséghez, úgyhogy akiket most oltanak, azoknak még legalább ennyi ideig nem kéne megjelenniük az iskolákban” – mondta a 168-nak.



Hozzátette, mostanra már a második oltást kellene szervezni, és még azután is két hét a megfelelő védettségi kialakulása. Úgy látja, csak elhatározás kérdése lett volna, hogy a kormány felelősségteljesen szervezze meg a diákok oltási kampányát, és ha így történt volna, máris kevesebb kockázatot jelentene a jelenléti oktatás.



Példaként Németországot említette, ahol az iskolákban szeptemberre bevezették a kötelező maszkviselést, illetve hetente kétszer mindenkit kötelezően tesztelnek - idézi a lap.