Kormányzat

Alig pár év után kukázzák a kormány ügyiratkezelőjét

A kormány megszüntette az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető programját, a KÉR-t, erről augusztus közepén jelent meg rendelet a Magyar Közlönyben - számolt be róla a Jelen című lap.



A rendszer eredeti célja az volt, hogy az államigazgatáson belül a papíralapú ügyiratkezelést felváltsa az elektronikus ügyiratkezelés. A különböző minisztériumok, állami hivatalok közötti aktamozgást folyamatosan digitalizálni kellett, a KÉR az ügyiratok elektronikus érkeztetését oldotta volna meg. De a kormány ezt úgy oldotta meg, hogy minden hivatalos iratot egy agglomerációs településen lévő központba kellett kiszállítani, hogy ott szkenneljék be és hitelesítsék azokat, ahelyett, hogy helyben digitalizálták volna őket, írja a lap.



A Jelen szerint ez szerepelt az eredeti tervekben, de a gyakorlatban életszerűtlennek tűnt, így a kormányzatban folytatták a papíralapú ügyintézést, a 2016-ban elindított programot pedig most megszüntették.



A lap értesülései szerint a program megtervezése, létrehozása és működtetése több milliárd forintba kerülhetett.



A Belügyminisztérium minderről azt írta a lapnak, „a közigazgatási szereplőknél bekövetkezett informatikai fejlesztésekkel lehetővé vált a központi érkeztetés helyett helyben, a címzett szervezetnél való hiteles elektronikus másolat készítése a beérkező papír alapú küldeményről”.