Novák: idén is támogatja a kormány a gyerekek étkezését

Idén is támogatja a kormány a gyerekek étkezését a bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken Facebook-oldalán.



Novák Katalin a videóban azt mondta: elindult a tanév, és ez sok kiadást jelenthet a családoknak.



Egy gyerek havi étkeztetése 8-10 ezer forint is lehet, amely a gyerekek számával beszorozva jelentős összeg - tette hozzá.



Kiemelte: a családok terheinek, kiadásainak csökkentéséért a kormány a nagycsaládosoknak és a rászorulóknak a bölcsődében és az óvodában ingyenes étkezést biztosít.



A rászorulók emellett az iskolában is ingyenesen étkezhetnek, és sokan 50 százalékos támogatást kapnak - mondta a miniszter.