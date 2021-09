Oktatás

Állami biológia-tankönyv: nyilvánvaló, hogy a homoszexualitás nem természetes

Szóba kerülnek a szexuális úton terjedő betegségek, a fogamzásgátlás, az abortusz és az AIDS is. 2021.09.02

A nemi úton terjedő betegségek, a fogamzásgátlás, az abortusz, az AIDS és a homoszexualitás témakörét is érinti az Oktatási Hivatal által kiadott, a nyolcadik osztályosoknak szánt biológia-tankönyv Nemi életünk egészsége című fejezete - szúrta ki a 444. A szerzők szerint a homoszexuális hajlam "részben öröklődés kérdése, részben környezeti hatások eredménye".



"Nyilvánvaló, hogy a homoszexualitás biológiai értelemben nem természetes, hiszen nem teljesül a szexuális tevékenység biológiai célja, az utódnemzés" − olvasható a könyv e fejezetében.



A könyv az abortuszról összesen két bekezdésben ejt szót, amelyről a szerzők azt írják, hogy súlyos etikai kérdéseket is felvet, ugyanis ilyenkor lényegében egy "emberkezdeményt" pusztítanak el. A fejezetben a nyolcadikos tanulók olvashatnak a szexuális önkielégítésről is.



"Ez ugyan nem a természetes módja a nemi kielégülésnek - s fennáll a veszélye a mértéktelenné válásnak, rászokásnak -, mégis indokolatlan dolog ezért bűntudatot vagy betegségtudatot kelteni a fiatalokban" − hangzik az erről szóló megállapítás.