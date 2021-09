Jótékonyság

Közösségi festésben vett részt Herczegh Anita

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat őrbottyáni családi otthonának közösségi festésében vett részt Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége, a szolgálat jószolgálati nagykövete csütörtökön. 2021.09.02 15:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Bruzák Noémi

Herczegh Anita a közmédiának elmondta, hogy számos alkalommal fordult meg vendégként a szeretetszolgálat hasonló házaiban, de ilyen jellegű munkában először vett részt.



A máltai szeretetszolgálat az ország sok pontján segít azoknak, akiknek testi, szellemi fogyatékuk miatt segítségre van szükségük - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője.



Rétvári Bence közölte: a projekt révén a fogyatékkal élő emberek egy nagy intézményből költöznek át a mindennapi élethez sokkal jobban hasonlító környezetbe.



Az ideköltöző tizenkét ember itt is megkapja ugyanazt a segítséget, mint az otthonban, de családias körülmények között - mondta Rétvári Bence, hozzátéve, hogy a folyamatnak fontos része a fogyatékos emberek foglalkoztatása is.



Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára azt mondta, hogy munkájukkal segítik otthonosabbá tenni a házat.



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2018 júliusában lett a gödi Gondviselés Háza - Fogyatékos Emberek Otthona fenntartója, ezzel párhuzamosan indította el a fejlesztést, amelynek célja, hogy az intézmény szolgáltatásai minél inkább az adott személy igényeihez igazodjanak.



Az első lakók tavaly nyáron költöztek családi házba, a fogyatékossággal élő emberek közösségi befogadásának következő állomásaként ősztől 68 újabb lakó költözhet be hat családi otthonba a gödi Gondviselés Házából.



Az őrbottyáni házat 2020 májusában vásárolta meg a szeretetszolgálat, az átalakítás februárban kezdődött meg.



A csütörtöki közösségi festésben részt vett még Szabó István, Őrbottyán polgármestere, Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke és Vecsei Miklós, a szeretetszolgálat alelnöke.