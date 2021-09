Koronavírus-járvány

Szlávik: fel kell készülni a negyedik hullámra

A koronavírus delta variánsa sokkal jobban terjed a gyermekek körében, mint az eddigi mutációk, ezért fontos, hogy 12. év felett ők is vegyék fel az oltást. 2021.09.02 11:24 MTI

Fel kell készülni a negyedik hullámra, és ennek a legfontosabb része, hogy mindenki oltassa be magát a koronavírus ellen - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Szlávik János hangsúlyozta: a koronavírus delta variánsa sokkal jobban terjed a gyermekek körében, mint az eddigi mutációk, ezért fontos, hogy 12. év felett ők is vegyék fel az oltást.



Hozzátette, hogy a delta variáns tünetmentesen is tud fertőzni, ami azt jelenti, hogy a vírus már a tünetek megjelenése előtt két nappal megtelepedhet a torokban. Ezt a védőoltások - ha nem is teljesen -, de megakadályozhatják - hívta fel a figyelmet.



Jelezte azt is, hogy míg az eddigi variánsok esetében a fertőzött egy-két embernek adta tovább a betegséget, a delta esetében ez a szám három-öt, de ha szuperterjesztőről van szó, akkor akár több is lehet.



"Ha nagyon sok ember lenne beoltva, akkor jó eséllyel tudnánk megakadályozni a negyedik hullámot, de a jelenlegi átoltottságban ez nem megy" - hangsúlyozta Szlávik János.



A harmadik oltással kapcsolatban úgy fogalmazott, ezt elsősorban az időseknek, az immunhiányosoknak, a daganatos betegeknek és a szervátültetetteknek kell felvenniük, de egyre több adat támasztja alá, hogy érdemes másoknak is beadatniuk.



Kitért arra is, hogy a kórházba kerülők 90 százaléka semmilyen oltást nem kapott, 10 százalékuk pedig olyan oltott, akinek valamilyen súlyos alapbetegsége van. Hozzátette, hogy a gyógyszeres terápia egyelőre nem változott, ezért is fontos, hogy a megelőzésre helyezzék a hangsúlyt.