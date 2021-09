Koronavírus-járvány

185 ezer diák élt nyáron az oltás lehetőségével

A diákok közül 185 ezren éltek nyáron a koronavírus elleni oltás lehetőségével - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a közmédiával szerdán.



György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, hozzátette: az augusztus végi, szeptember eleji iskolai oltási akcióban további csaknem 50 ezren akarnak részt venni. A két szám együtt már "tiszteletre méltó", de még inkább növelni kell a gyerekek átoltottságát, mert át tudják adni a fertőzést - emelte ki.



A pedagógusok körében már 85 százalékos az átoltottság a koronavírus elleni vakcinával - tette hozzá.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az egész világból aggasztó hírek érkeznek a delta variánsról.



Ezek azt mutatják, hogy még nem ért véget a járvány - mondta.



Bár már a felnőttek 66 százalékát beoltották, fontos, hogy még többen megkapják a vakcinát. Fel kell készülni a negyedik hullámra, és minél nagyobb az immunizáltak aránya, annál védettebb Magyarország - emelte ki György István.



Többféle akcióban oltanak továbbra is: folytatják az idősotthonok lakóinak immunizálását, de már az általános iskolásoknak is adnak vakcinát. Egész nyáron arra biztatták a szülőket, hogy kérjenek oltást a gyerekeiknek. Így a tanulók élvezhetik a jelenléti oktatást, a felnőttek pedig tudnak munkába járni, tehát működőképes marad a gazdaság - mondta.



Az államtitkár megjegyezte, hogy az idei tanév sokkal biztonságosabban kezdődhet, mint a tavalyi, hiszen akkor még vakcina sem volt.



Most nem lesz kötelező az iskolákban a maszkviselés és a testhőmérséklet mérése, de tiltani sem fogják azokat. A kormány arra készül, hogy az egész idei tanévet jelenléti oktatással tudja végigvinni - mondta György István.