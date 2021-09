Környezetvédelem

AM: a legnagyobb ökoturisztikai program lesz a Nemzeti parkok hete

A legnagyobb ökoturisztikai program lesz a Nemzeti parkok hete, amely idén a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivállal együtt tartja a nyitó rendezvényét Gödöllőn - mondta a két rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján Budapesten az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára.



Rácz András az események bemutatóján a nemzeti parkokat nevezte az ökoturizmus legfontosabb intézményeinek, ezért - mint mondta - az összes igazgatóság várja a látogatókat a rendezvények alkalmából. A Nemzeti parkok hetén országszerte olyan programok is várják az érdeklődőket, amelyeken máskor nem lehet részt venni - tette hozzá.



Az államtitkár közölte, hogy a rendezvény idejére az UNESCO lezárhatja a Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum jóváhagyását, ezzel létrejöhet az ország első határon átnyúló bioszféra-rezervátuma, amely osztrák, szlovén, horvát, magyar és szerb együttműködéssel jött létre.



A Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál főszervezője közölte, hogy a rendezvényük idén visszatér a járvány előtti rendjéhez. Székelyhidi Tamás elmondta, hogy 2019-ben 40 ezer érdeklődőt fogadtak, és abban bízik, hogy idén újra sok vendég lesz kíváncsi a diák- és családi programokra, kézműves foglalkozásokra, filmvetítésekre, koncertekre, szakmai kiállítókra.



A fesztivál megszervezéséhez mint főtámogató 85 millió forinttal járult hozzá a Kék Bolygó Alapítvány - közölte Krakkó Ákos kommunikációs vezető. A járvány - mint fogalmazott - sok rosszat hozott, de néhány kedvező hatása is volt, hiszen a korábbiaknál több idő jutott könyvekre és filmekre. A mindennapi tapasztalatok mellett a szolgáltatók visszajelzései is igazolják, hogy van igény a tanulásra, a tájékozódásra, de a virtuális lehetőségeknél sokkal jobb, ha mindenki személyesen részesül természetközeli élményekben - tette hozzá.



A Magyar Nemzeti Parkok Hetét szeptember 13. és 19. között rendezik meg. A nyitó hétvége eseményeit szeptember 10-től 12-ig a Gödöllői Királyi Kastélyban tartják a Nemzetközi Környezet- és Természetvédelmi Fesztivállal együtt. A rendezvény kiemelt vendége idén a 25 éves Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatósága.