Fővárosi Közgyűlés

Budapest nem támogatja a 2023-as atlétikai vb rendezését

Nem kíván az atlétikai vb házigazdája lenni Budapest, ha a kormány nem tartja be az ezzel összefüggésben kötött megállapodást - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán.



Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztőként közölte: a főváros a kormánnyal kötött megállapodásában hozzájárult a 2023-as világbajnokság megrendezéséhez, egyúttal döntöttek fejlesztésekről is, így az Egészséges Budapest Program (EBP) folytatásáról és a Diákváros megvalósításáról.



Ezt a megállapodást az Országgyűlés felrúgta, amikor elfogadta a Fudan-törvényt - tette hozzá.



A főváros emiatt nem tud mást tenni, mint jelzi, hogy Budapest tartja magát a megállapodás szövegéhez és szelleméhez, és ha ellehetetlenül a Diákváros, az "visszafordíthatatlan folyamatot eredményez" - közölte Karácsony Gergely.



A jogi kötőerővel kapcsolatban kifejtette: a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel folytatott tárgyalásai alapján egyértelmű, hogy nem rendeznek ott világbajnokságot, ahol nem támogatja azt a helyszínül kiválasztott város.



A kormánypárti képviselők azt mondták, hogy a városvezetés kampánytémává tette a világbajnokságot, és egyébként sincs jogi relevanciája annak, ha a főváros visszavonja a hozzájárulását. A kormánypárti képviselők szerint az EBP-program folytatására van forrás, mindössze a kifizetés csúszik.



A közgyűlés 18 igen szavazattal, 13 nem ellenében megállapította, hogy a kormány megszegte ígéretét azzal, hogy a Budapesti Diákvárosnak szánt területeket a kínai egyetemet fenntartó alapítványnak kívánja ingyenesen átadni, továbbá nem biztosította a területen tervezett beruházások tervezésének átláthatóságát.



A közgyűlés ezért úgy határozott, hogy Budapest nem kíván a 2023-as atlétikai világbajnokság házigazda városa lenni, ha az eredetileg a diákvárosnak szánt területet a kormányzat átadja a kínai egyetem fejlesztéséhez. A Momentum javaslatára az is bekerült a határozatba, hogy akkor sem kíván a főváros a vb házigazda városa lenni, ha a kormány nem gondoskodik az Egészséges Budapest Program folytatásáról, vagy nem tartja be a megállapodás más pontjait.



A közgyűlés ezért felkérte a főpolgármestert, hogy ha a területet a kormányzat mégis átadja az alapítványnak, akkor a főpolgármester tájékoztassa a közgyűlés döntéséről a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget.



Arra is felkérték a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalást a kormánnyal az eredeti megállapodásban foglaltak haladéktalan megvalósításáról, a kormányt pedig arra, hogy a Fudan-népszavazás eredményéig ne hozzon semmilyen, az egyetem megvalósítását célzó intézkedést, és gondoskodjon az EBP végrehajtásáról.



Hosszas vita volt arról, hogy a DK-s főpolgármester-helyettes, Gy. Németh Erzsébet határozati javaslata, amely szerint a közgyűlés "kifejezi szándékát" a hozzájárulás visszavonására, nem "üti-e" a párbeszédes főpolgármester - momentumos módosítókkal - elfogadott határozati javaslatát.

A Fidesz-KDNP frakció tagjai szerint jogi nonszensz lenne, ha elfogadnák a DK-s javaslatot, és a helyzetet senki nem tudná értelmezni, miközben annak egyébként sem lehet semmi relevanciája, hiszen a főváros nem volt az atlétikai vb-ről szóló megállapodás aláírói között.



A főpolgármester és Gy. Németh Erzsébet szerint azonban nincs ellenmondás a két javaslat között, utóbbi szerint azért, mert az csak a szándék kifejezéséről szól.



A közgyűlés végül - egy rövidebb frakciószünet után - 6 igen szavazattal, 17 nemmel és 8 tartózkodással - nem fogadta el a DK-s határozati javaslatot.