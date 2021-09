Afgán konfliktus

Kiderült, hova kerülnek a magyar katonák által kimenekített afgán családok

Magyarország a NATO afganisztáni feladatvállalása okán 57 afgán családot, köztük 180 kiskorú gyermeket is evakuált Afganisztánból az országot sújtó háborús helyzet miatt - írja a Hvg.



Az afgán állampolgárok karanténba kerültek Röszkén és Tompán, ahol túlesnek a kötelező egészségügyi vizsgálatokon, szükség esetén védőoltást kapnak és PCR-tesztekkel is ellenőrzik az esetleges Covid-19 és egyéb fertőzöttségüket.



A karantén lejártával a Belügyminisztérium döntése értelmében kötelező tartózkodási helyül a családok számára alkalmas Vámosszabadi Befogadó állomáson, illetve szükség szerint a Balassagyarmati Közösségi Szálláson helyezik el őket - közölte Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere.



A városvezető a Facebookon azt írta, hogy kapacitástól függően 18-22 család kerülhet Balassagyarmatra, érkezésük legkorábban szeptember 3-10. között várható. A polgármester közlése szerint döntő többségben gyermekek tartózkodnak majd a szállón.



"Az ide érkező kimenekített családok minden tagja alaposan lenyomozott és pontosan beazonosított személy, egyikük sem harcos, vagy bűnöző, a családok felnőtt tagjai éveken át segítették közvetlenül a magyar katonai és egyéb missziós feladatokat, jól ismerik Magyarország értékrendjét, többen beszélik is nyelvünket. A szállón a családok 30 napig, illetve az idegenrendészeti, ill. menekültügyi eljárások végéig tartózkodhatnak, minden ellátási költségüket a Belügyminisztérium illetékes szervei finanszírozzák" - írta Csach Gábor.



A polgármester közölte azt is, a kimenekítettek érkezése napjától megerősítik a Közösségi Szálló létszámát, a rendőrség pedig fokozottan őrzi a Szálló biztonsági, bűnügyi portyaszolgálatát, illetve minimum két pár járőrautóval is jelen lesz a környéken.