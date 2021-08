Diplomácia

Donald Trump: Isten áldja Orbán Viktort!

Donald Trump korábbi amerikai elnök kézírással variált hivatalos levélben válaszolt Orbán Viktor levelére, amelyben a magyar kormányfő támogatásáról biztosította. Erről a miniszterelnök számolt be Facebookon.



Trump rövid levelében megköszönte a támogatást, és örömét fejezte ki barátságukért, valamint a „tartós elkötelezettségért a közösen ápolt értékekért vívott harcban”, úgy mint a szabadság és a hazafias büszkeség. Az előző amerikai elnök maga és felesége, Melania nevében minden jót kívánt a magyar miniszterlenöknek és családjának.



Isten áldjon téged és továbbra is Magyarországot! – zárta a hivatalos levelet, amit kézírásával is kiegészített: gratulált a Tucker Carlsonnal készült Fox News-interjúhoz.