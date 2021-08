Tanévkezdés

ITM: nem találtak veszélyes összetevőt az iskolakezdés előtt vizsgált tanszerekben

A 2021-ben vizsgált húsz termék közül hat esetében a fulladásveszélyre figyelmeztető felirat hiánya miatt kellett intézkednie a hatóságnak. 2021.08.31 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Negyedik éve nem találnak a határértéket meghaladó mennyiségű veszélyes összetevőt az iskolakezdés előtt vizsgált tanszerekben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) laboratóriumának szakemberei. A 2021-ben vizsgált húsz termék közül hat esetében a fulladásveszélyre figyelmeztető felirat hiánya miatt kellett intézkednie a hatóságnak - közölte az ITM kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a gyermekek védelme érdekében az iskolaszerek kiválasztásakor is kiemelt szempont a biztonság. A tanszerek rendszeres vizsgálatának célja, hogy az üzletek kizárólag kockázatmentes eszközöket kínáljanak, a diákoknak szánt termékek ne kerüljenek kisebbek kezébe.



Az iskolakezdéshez időzítve, ötödik éve ellenőriz különböző tanszereket az ITM akkreditált laboratóriuma. Az idei már a negyedik vizsgálat, amely nem talál semmiféle kifogásolnivalót az összetevőkben - írták.



A gyártás során a nehézfémeket színező anyagként alkalmazzák, a ftalátokat pedig elsősorban lágyítószerként használják, e vegyületekkel növelve a műanyagok rugalmasságát és élettartamát. Az egészségkárosodás megelőzése érdekében a jogszabály a tanszerek ólom-, kadmium-, réz- és ftaláttartalmára is szigorú határértékeket rögzít - tették hozzá.



A közlemény szerint az ITM hagyományos ellenőrzése nem tárt fel a veszélyes összetevőket érintő problémát az idén vizsgált tizennégy vízfesték, ötféle gyurma és egy tolltartó esetében. A laboratóriumi vizsgálatokon a húsz iskolaszer mindegyike eleget tett az előírt követelményeknek.



Két gyurma és négy vízfesték esetében azonban hatósági intézkedésre volt szükség, mert hiányzott róluk a figyelmeztető felirat. A csomagoláson jelezni kell, hogy a termékek háromévesnél fiatalabb gyermekek számára a fulladásveszély miatt kockázatot jelentenek.



A vizsgált árucikkek tételes listája a fogyasztóvédelmi portálon érhető el.



A közleményben idézték Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt, aki azt mondta: "az Innovációs és Technológiai Minisztérium állandó jelenléttel és rendszeres ellenőrzésekkel óvja a magyar családokat és a gyermekeket".



"A fogyasztóvédelem 2017 óta minden évben vizsgálja a tanszereket, a tartósan kedvező eredmények a hatósági szigornak is köszönhetők. Az elért magas szint fenntartása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a tanszerek biztonságosságát" - tette hozzá, jelezve: az idei ellenőrzés során megállapított jelölési hiányosságok miatt a fogyasztóvédelmi hatóság az előírt tájékoztatások elhelyezésére kötelezte a forgalmazókat.