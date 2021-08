Társadalom

Újabb Életfát avattak Kaposváron

Újabb Életfa őrzi a Kaposváron született gyerekek nevét, Gera Katalin szobrászművész harmadik ilyen, bronzból készült alkotását hétfőn avatták fel a somogyi megyeszékhely Városligetében.

Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester felidézte: az első Életfát 2006-ban állították fel. Korábban szülők és nagyszülők részvételével fát ültettek az újszülötteknek, de mivel sokan éltek a lehetőséggel, hamar megtelt az erre kijelölt terület.



Mára az első két Életfa is betelt, ezeken több mint 5100 gyerek neve olvasható, az újra pedig háromezernél is több név fér fel - jelezte a polgármester, aki az eseményen köszöntötte azokat a szüleikkel érkező gyerekeket, akiknek a nevét tartalmazó rézlapokat elsőként helyezik fel az új, úgynevezett funkcionális szoborra.



Szita Károly hangsúlyozta, Kaposvár olyan - a kormány családtámogatási rendszerét kiegészítő - támogatási rendszert dolgozott ki és működtet, amelynek az eredménye az kell, hogy legyen: "az évtized végére legalább annyian születnek a városban, mint ahányan itt hagynak bennünket".



Ennek eleme a lakáshoz, a munkahelyhez jutás, az iskolakezdés segítése, ösztöndíjak biztosítása és egyebek mellett játszóterek építése - mondta a településvezető.



A polgármester reményét fejezte ki, hogy hamarosan a negyedik Életfára is szükség lesz, annyi gyermek születik Kaposváron.



Szita Károly úgy fogalmazott: egy-egy életfaünnepség kapocs az ott született gyerekek és a város között, és ez a kapocs erős, segít megtartani a kaposváriak közösségét, továbbá felkelteni mások figyelmét, hogy Kaposváron érdemes élni.



Gera Katalin közölte, mindhárom Életfa készítéséhez nagy segítséget kapott fiától, a szintén szobrász Csernák Mátétól.