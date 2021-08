Kormány

Megalakult az eucharisztikus kongresszus lebonyolítását felügyelő operatív törzs

Megalakult a szeptember 5-12. közötti budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lebonyolítását felügyelő operatív törzs csütörtökön - jelentette be a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Budapesten, egy csütörtöki háttérbeszélgetésen.



Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy az állam semmilyen formában nem szól bele az egyház által rendezett programokba, vagy azok tartalmába, az operatív törzs elsődleges feladata a rendezvényre látogatók biztonságának szavatolása.



Semjén Zsolt egyházügyekért is felelős miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy a nemzetközi rendezvény nemcsak azért különleges, mert a pápa is ellátogat a zárómisére, hanem azért is, mert azon - az ökumenizmus jegyében - a keleti ortodox egyházak, protestánsok és zsidó felekezetek is részt vesznek.



Semjén Zsolt külön megtiszteltetésnek nevezte, hogy Ferenc pápa részt vesz az eucharisztikus kongresszus zárómiséjén. Közölte: a pápa szinte soha nem vesz részt személyesen az eucharisztikus kongresszusokon, általában legátust küld, ezért a katolikus egyházfő budapesti látogatása gesztusnak tekinthető.



Közölte, bár Ferenc pápa egy nemzetközi rendezvényre jön, látogatása során - a Szépművészeti Múzeumban - találkozik majd Magyarország állami vezetőivel is: Orbán Viktor miniszterelnökkel, Áder János köztársasági elnökkel és vele.



Semjén Zsolt kitért arra is, hogy Ferenc pápa - a budapesti zárómise utáni - szlovákiai többnapos útja más jellegű, állami látogatás lesz.



A miniszterelnök-helyettes közölte: a keleti egyházfők általában nem vesznek részt az eucharisztikus kongresszusokon. Utalt arra, hogy az eucharisztiának a keresztény - katolikus, református és evangélikus - egyházak teológiájában eltérő jelentése van.



A budapesti ökumenikus rendezvény ebből a szempontból is különlegesnek számít, mert azon az ortodoxokon kívül protestánsok is részt veszne - mondta Semjén Zsolt.



Különlegesnek nevezte, hogy a keleti egyházak "soha nem látott létszámban és reprezentativitással" vonulnak fel a kongresszuson.



Köztük lesz I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka, aki a pápai misén is részt vesz. Külön trónja lesz a pápának és külön a pátriárkának - tette hozzá.



Magyarország földrajzi és kulturális adottságából fakadóan közvetítő szerepet tölt be Kelet és Nyugat között, ezt jelképezi a Nyugat pátriárkájának, Ferenc pápának és a Kelet pátriárkájának, Bartholomaiosz patriarkának a jelenléte - mondta a politikus.



Semjén Zsolt felidézte az 1938-as budapesti eucharisztikus kongresszust, amelyről azt mondta, hogy spirituális, vallási esemény jellege mellett kifejezetten náci- és kommunistaellenes demonstráció is volt.



Hitler személyesen, rendeletben tiltotta meg, hogy a német és az osztrák püspökök és hívek a magyarországi rendezvényre jöjjenek - tette hozzá.

Semjén Zsolt arra a kérdésre, hány embert várnak, azt mondta, szerinte a kongresszus különböző programjain többszázezren vesznek majd részt, míg a szeptember 12-ei zárómisén mintegy százezren lesznek. Megjegyezte, ha nem aznap lenne Stefan Wyszyński lengyel bíboros boldoggá avatása Varsóban, akkor a lengyel zarándokok nagyobb számban érkeznének a budapesti misére.



Kovács Zoltán közölte, hogy a zárómisét az MTVA élőben közvetíti.