Koronavírus-járvány

Kormányszóvivő: falfestménnyel köszönik meg a frontvonalban dolgozók helytállását Csepelen

Ötszáz négyzetméteres falfestménnyel köszönik meg a koronavírus elleni frontvonalban dolgozók helytállását Csepelen, a Kossuth Lajos utca 88. alatti társasház tűzfalán - jelentette be a kormányszóvivő a közösségi oldalán csütörtökön.



Szentkirályi Alexandra bejegyzésben azt írta: a Nők Magyarországért Klub és Csepel önkormányzata kezdeményezésére, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támogatásával készül el az alkotás.



"Nehéz másfél éven vagyunk túl, és nem lehetünk eléggé hálásak azoknak, akik a koronavírus elleni harc frontvonalában küzdöttek" - fogalmazott a kormányszóvivő, köszönetet mondva az ápolóknak, orvosoknak, háziorvosoknak, mentőknek. Köszönet illeti azokat a szülőket, tanárokat vagy épp lakóközösségeket is, akik-amelyek "újból megmutatták mindannyiunknak, hogy mi magyarok, ha nagy a baj, akkor is képesek vagyunk összefogni" - tette hozzá.



Bejegyzésében a kormányszóvivő idézte Borbély Lénárdot (Fidesz-KDNP), Csepel polgármesterét is, aki az összefogást méltatva kiemelte: köszönet és tisztelet jár mindazoknak, akik a koronavírus-járvány idején munkájukkal, kitartásukkal és hősiességükkel példát mutattak az egész országnak. A csepeli falfelületre 400 liter kültéri falfesték és 40 liter alapozó kerül fel, a munkát 4-5 tagú csapat végzi, a festmény szeptember közepére készül el.



A látványtervet és a falfestményt készítő Színes Város Csoport főtitkára, Flór Péter elmondta: az elmúlt 12-13 évben sok tízezer négyzetméternyi falfestménnyel gazdagították Budapestet.