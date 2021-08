Kormány

1 millió 191 ezren vettek részt a nemzeti konzultációban

Most is nagyon sokan vettek részt a nemzeti konzultációban, a járvány utáni életről szóló kérdőívet 1 millió 191 ezren töltötték ki - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon csütörtökön közzétett videonyilatkozatában.



A politikus kifejtette: a kérdőívet a kitöltők túlnyomó többsége postán küldte vissza, de most is nagyon sokan éltek az internetes kitöltés lehetőségével.



Dömötör Csaba köszönetet mondott mindenkinek, aki elmondta a véleményét ezekről a fontos kérdésekről, köztük a minimálbér-emelésről, a családi adóvisszatérítésről, vagy éppen a gyermekvédelmi törvényről.



A parlamenti államtitkár a további menetrendről elmondta: már zajlik a kérdőívek feldolgozása, és a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák a részletes eredményeket.



Dömötör Csaba kiemelte: ezután a kormány meghozza az ebből fakadó döntéseket, a részletekről beszámolnak majd.