Hadsereg

Magyar parancsnok irányítja ősztől a koszovói NATO-békefenntartókat

Nagy elismerés, hogy egy éven át a Magyar Honvédség (MH) adja a parancsnokot egy NATO-misszióban - mondta az MTI-nek szerdán Kajári Ferenc vezérőrnagy, aki ősztől a koszovói békefenntartók (KFOR) vezetője lesz.



Az MH Béketámogató Kiképző Központban, a KFOR parancsnoki csoportja célfelkészítésének szolnoki helyszínén a vezérőrnagy hozzátette: Magyarország 1999-es NATO-csatlakozása óta most először lehet magyar parancsnoka ennek a műveletnek.



Kajári Ferenc ismertette: a KFOR állományát adó huszonhét ország (19 NATO-tag és 8 partnerország) katonájának a parancsnoka lesz. Az állomány jelenleg mintegy háromezer-ötszáz emberből áll, ennyien vannak a műveleti területen. A hadszíntéren lévők számát tekintve Magyarországé a harmadik legnagyobb csapat. A honvédség 1996 óta vesz részt béketámogató műveletekben - folytatta -, a magyar katonák jól felkészültek, kiválóan hajtják végre feladatukat. Korábban több tiszt és főtiszt jelentős pozíciókat töltött be különböző műveletekben - tette hozzá.



A KFOR-nál a parancsnok politikai tanácsadóját és a jogi tanácsadó részleg vezetőjét is Magyarország fogja adni, emellett több más tiszt, főtiszt is "kulcsbeosztásokat" fog betölteni a KFOR törzsében - tájékoztatott.



A vezérőrnagy beszámolt arról is, hogy az állomány felkészítésének kialakult rendszere van a Magyar Honvédségben. Az új feladatokra kiválasztottaknak is elsőként egy "bemeneti" vizsgát kell tenniük: felmérik a képességeiket, egészségügyi vizsgálaton esnek át, majd megkezdődik az egyéni felkészítésük. Ezután az adott misszióra készülnek fel a katonák. Augusztus 23-ától szeptember 2-áig a KFOR mintegy ötven tagú parancsnoki csoportja vesz részt "misszióorientált, hadszíntér-specifikus" békeműveleti törzstiszti célfelkészítésen Szolnokon. Tájékoztatást kapnak egyebek mellett a beosztásokról, a rájuk váró feladatokról, a Balkán biztonságpolitikai helyzetéről, emellett például tárgyalástechnikával, vallástörténettel, médiakezeléssel kapcsolatos előadásokon vesznek részt, valamint bővítik közegészségügyi és járványügyi ismereteiket - sorolta.



Szólt arról is, hogy a KFOR a NATO leghosszabb ideje - 1999 óta - tartó és egyben legsikeresebb művelete. A KFOR legfontosabb feladatának nevezte a békés és biztonságos környezet fenntartását, valamint a mozgásszabadság biztosítását Koszovó valamennyi polgárának. Azt mondta, a Balkánon a biztonsági helyzet jelenleg stabil, de törékeny. A koszovói rendvédelmi szervek feladata az esetleges rendbontások felszámolása, a békés, biztonságos környezet biztosítása. Úgynevezett második reagáló szervezet az Európai Unió jogállamisági missziója, az EULEX. Ha pedig az első két erő nem képes megoldani a problémákat, akkor harmadik reagáló erőként lép be támogatóként a KFOR - részletezte.

Kajári Ferenc közölte: nagyon jó a kapcsolatuk a korábbi parancsnokokkal; 2013 óta a KFOR parancsnoki posztját olasz tábornokok töltötték be, akik nagyon jó munkát végeztek. A jelenlegi parancsnokkal, Franco Federici tábornokkal is konzultált több alkalommal - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva a vezérőrnagy elmondta: többször teljesített már külszolgálatot. Először 1996-ban a bosznia-hercegovinai rendezést támogató IFOR misszióban volt összekötő és felderítő tiszt, majd az Afrikai Unió szudáni missziójában szolgált európai uniós tanácsadóként, Afganisztánban pedig egy ciklusban az északi régió felderítő főnöke volt.