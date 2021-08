Illegális bevándorlás

Bakondi: egyre aktívabbak az embercsempészek a magyar határnál

Egyre gyakoribb az is, hogy a migránsok erőszakot próbálnak alkalmazni a határőrökkel szemben, és a egyre nagyobb arányban jelennek meg afgánok a tiltott határátlépők között. 2021.08.25 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyre aktívabbak az embercsempészek a magyar határnál, a migránsok pedig mind gyakrabban próbálnak nagy csoportokban átjutni - mondta miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György elmondta, egyre nő a migrációs nyomás a román határszakaszon, de a kormány elkötelezett abban, hogy - mint 2015 óta mindig -, most is megvédje az EU és Magyarország határát.



Jelezte azt is, egyre gyakoribb az is, hogy a migránsok erőszakot próbálnak alkalmazni a határőrökkel szemben, és a egyre nagyobb arányban jelennek meg afgánok a tiltott határátlépők között.



Hozzátette, hogy Törökországban körülbelül 300-400 ezer afgán migráns tartózkodott még a tálib hatalomátvétel előtt is, így a most ide érkezők még nem az afgán kormány összeomlása miatt jöttek, hanem előbb indultak útnak.



"Azok, akik majd a tálib hatalomátvétel miatt esetleg útnak indulnak, azok még pillanatnyilag a repülőtéren próbálnak feljutni a kitelepítést végző repülőgépekre. Az, hogy mekkora tömegek indulnak útnak, attól is függ, hogy a tálibok milyen módszereket alkalmaznak a lakossággal szemben" - fogalmazott Bakondi György.



Felhívta a figyelmet, hogy ha a tálib atrocitások miatt megindulnak az emberek, akkor becslések szerint akár több millió ember is útra kelhet Európa felé.



A belbiztonsági főtanácsadó úgy fogalmazott, hogy a kormány azt az elképzelést támogatja, miszerint a menekülteket az afgán határ közelében kell tartani, és inkább ott kell segíteni rajtuk.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, egy bázisra gyűjtik a magyar katonák azokat az afgánokat, akik együttműködtek a magyar csapatokkal, és akik most menekülnének Afganisztánból. Hozzátette, mindent megtesznek, hogy bejussanak a kabuli repülőtérre, ahol a magyar katonai gépek elszállíthatják őket.



"Nagyon bízunk abban, hogy valamennyi magyar állampolgárt és lehetőség szerint minél több olyan afgán embert, akik az elmúlt hosszú évek során a magyar haderővel ott együttműködtek, biztonságba tudjuk helyezni" - emelte ki Bakondi György.