Oktatás

OH: szeptember 6-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra

Szeptember 6-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra - közölte az Oktatási Hivatal (OH) kedden az MTI-vel. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is tehetnek ebben az érettségi időszakban.



Az OH tájékoztatása szerint az őszi vizsgaidőszakban a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat. Ezek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.



Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 15-től november 26-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 15-28. között tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 11. és 15., a középszintű szóbeli vizsgák november 22. és 26. között lesznek.