Koronavírus-járvány

Elhunyt két beteg, 82 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Elhunyt két olyan beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 82 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 703 883 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 503 365-en már a második adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: a járvány kezdete óta 811 203-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 30 054-re. A gyógyultak száma 772 241.



Kórházban 81 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 8908.



Hatósági házi karanténban 942-en vannak, a mintavételek száma 6 504 169.



Közölték: a koronavírus delta variánsa több európai országban és már Magyarországon is terjed. A negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetők, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az tegye meg.



Az időseknek, a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás - írták.



Kiemelték: Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltást, amelyre az interneten lehet időpontot foglalni vagy a háziorvosnál is kérhető. Hozzátették, 200 ezren már fel is vették a harmadik oltást.



Magyarország az elsők között ért a 12 év felettiek oltásához, a szülők június óta tudnak regisztrálni erre. Az iskolakezdés közeledtével az iskolákban is lehetőséget lesz a 12 év feletti diákok oltására azoknak, akik valamilyen oknál fogva az interneten nem tudnak időpontot foglalni.



Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott, ez a legegyszerűbb módja a gyerekek beoltásának. Emellett augusztus 30-31-én és szeptember 2-3-án az iskolákban is lesz oltási akció - tették hozzá.



A szülők az iskolától kapnak tájékoztatást, és augusztus 25-éig az iskolának vissza kell jelezniük, hogy kérik vagy nem kérik a gyermeküknek az oltást. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.



Emlékeztettek, Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi nyilatkozatában arra kért mindenkit, hogy győzzön meg még egy embert az oltásra, és akkor olyan védettségi szint alakul ki az országban, hogy a járvány negyedik hullámának ereje össze sem lesz hasonlítható a korábbi hullámokéval. A kormány szeptembertől újabb nagy, oltás melletti kampányt indít.



Magyarország biztosítja az oltás lehetőségét a közös határok mentén élőknek is, tovább növelve ezzel a járvány elleni védettséget - jelezték.



Emlékeztettek arra, hogy még tart a nemzeti konzultáció, amellyel a kormány kikéri az emberek véleményét a járvány utáni életet, a többi között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét és a családok további támogatását érintő kérdésekben. A konzultációs kérdőív online is kitölthető.

Az Európai Unión belüli utazásokhoz elérhető az uniós oltási igazolás - írták. Azoknak, akik unión belüli utazást terveznek, érdemes letölteniük vagy az eeszt lakossági portálra belépve kinyomtatniuk az uniós Covid-igazolást.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (145 182) és Pest megyében (112 512) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 852), Győr-Moson-Sopron (44 590) és Hajdú-Bihar megye (42 705). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 814 fertőzöttel.

Forrás: koronavirus.gov.hu