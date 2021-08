Jótékonyság

Kásler: 40 000 óvodakezdést segítő csomaggal támogatja a legszegényebb családok gyermekeit a kormány

Negyvenezer óvodakezdést segítő csomaggal támogatja a háromszáz legszegényebb magyar település családjainak gyermekeit 800 millió forint értékben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben - jelentette be Kásler Miklós tárcavezető hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.



A miniszter közölte: a csomagokat két alkalommal, szeptemberben és novemberben vehetik át a családok. Azok a többi között óvodai nevelést elősegítő eszközöket, továbbá általános használati tárgyakat, köztük higiéniai termékeket tartalmaznak.



Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a csomagokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és partnerszervezetei - a Katolikus Karitász, a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat és az Ökumenikus Segélyszervezet - hálózatán keresztül juttatják el a Felzárkózó Települések nevű programban részt vevő 300 legszegényebb településen élő mintegy 20 ezer kisgyermek családjának.



Kásler Miklós szólt arról, hogy "a teremtő az emberben nem csupán a fiziológiai lényt teremtette meg", hanem lelket, a gondolkodás képességét is, ugyanakkor az emberi tehetség kibontakozásához szükséges a test kiegyensúlyozott működése. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az évkezdés időszaka mindig nehezebb azoknak a családoknak, amelyek viszonyai "szociális értelemben szegényesebbek". Külön felelőssége mindenkinek a segítségnyújtás, a támogatás és a szolidaritás a szeretet jegyében - hangoztatta a keresztényi szemléletre hivatkozva.



Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos a többi között arról beszélt, hogy a mélyszegénység a létezés egy "másik dimenziója", amikor elvesznek a célok. A Felzárkózó Települések-programra is utalva azt mondta: a 21. században is segítséget kell nyújtani a célok kijelölésében, ami egy nagyon hosszú folyamat. A csomagokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: "ez nem ajándék, ezeknek a gyerekeknek ez jár".



A program írásos összegzése szerint a tanévkezdés nagy anyagi terhet jelent a nehéz helyzetben élő családok számára, ezért a magyar kormány az iskolakezdési támogatások - ingyen tankönyvek, tanszercsomagok - mellett az óvodakezdésben is segítséget szeretne nyújtani a rászoruló gyermekeknek.



A Máltai Szeretetszolgálat logisztikai központjában elkészült csomagokat a máltai szervezet és partnerszervezetei a Felzárkózó Települések-program 300 helyszínén az óvodákban, illetve a családok otthonaiban adják át.