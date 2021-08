Államfő

4,4 milliós nyugdíj vár Áder Jánosra

2019-ben gyakorlatilag duplájára emelték a mindenkori államfő juttatásait, s hivatalból való távozása után valamennyi köztársasági elnököt, ez az összeg illeti meg élete végégig. 2021.08.23 08:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem sokkal marad majd el Áder János nyugdíja Angela Merkelétől - derül ki a Blikk összesítéséből.



2019-ben gyakorlatilag duplájára emelték a mindenkori államfő juttatásait, s hivatalból való távozása után valamennyi köztársasági elnököt, ez az összeg illeti meg élete végégig. Ez immár két éve a házelnököt megillető tiszteletdíj összegének 1,1-szerese, ami idén hozzávetőlegesen bruttó 3,6 millió forint havonta. Jövőre ez az összeg nagyjából 4 millió forintra emelkedhet, így ennyi pénz jár a hivatali idő alatt, s miután a távozó államfők juttatásai megegyezőek ezzel az összeggel, Áder János is ezzel számolhat.



Az államfő 63 éves lesz, amikor lejár a mandátuma, vagyis ekkor még nem jogosult nyugdíjra. A lap szerint a hatályos rendelkezések értelmében, ha eléri a nyugdíjkorhatárt és folyósítják számára a nyugdíjat, akkor a fent említett juttatásait ezzel az összeggel csökkentik, vagyis a végén a borítékban ugyanannyi marad.



Áder János ezen felül korábban négy évig a Fidesz Európa Parlamenti képviselője volt, ami után külön nyugdíj jár: a négy év képviseleti szolgálat után a 8900 eurós (3,2 millió Ft) EP-képviselői fizetésének 14 százaléka, vagyis, hozzávetőlegesen 430 ezer forint.



Így összességében bruttó 4,4 millió jár az államfőnek, ami tényleg nem sokkal, alig 20 százalékkal marad el Angela Merkel nyugdíjától.



A leköszönő államfőnek az előírások szerint egy rezidenciát is biztosítani kell, elődje Schmitt Pál azonban lemondott erről a lehetőségről, és a Blikk szerint előfordulhat, hogy Áder is így tesz majd. Az államfő ugyanis a vagyonbevallása szerint 2019 augusztusában 50 százalékos tulajdonosa lett egy Budapest II. kerületében fekvő 125 négyzetmétere lakásnak, melyre felvett egy 45 millió forintos hitelt. Nem kizárt, hogy ezt a tervezett visszavonulás jegyében tette, vagyis ő sem venné igénybe az állami ingatlant - vélekedik a Blikk.



Az exelnönöket ezen felül egy maximum háromfős titkárság működtetése is megilleti, amihez irodát is kaphat, illetve szolgálati gépkocsi és sofőr is jár élete végéig. Ezen túlmenően a "lakás üzemeltetési feladatainak ellátásához" egy fő alkalmazásának a feltételeit az Országgyűlés Hivatala.