Augusztus 20. - Egész hétvégén folytatódik az ünneplés - videók, képek

A Budavári Palota felújított Szent István-terme, amelyet már az első napon is több mint ezren láttak, augusztus 31-éig ingyenesen megtekinthető.

Egész hétvégén folytatódnak az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódó rendezvények - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség szombaton az MTI-vel.



Szombaton tizenhat helyszínen várják színes programok az érdeklődőket. Délutánig még ingyenesen megtekinthető az Országházban a Szent Korona, és egész hétvégén látogatható az Aranyvonat.



A Budavári Palota felújított Szent István-terme, amelyet már az első napon is több mint ezren láttak, augusztus 31-éig ingyenesen megtekinthető.



Szombat délutántól késő estig koncertek pezsdítik fel a Műegyetem rakpartot és a belvárost, a Road Movie Live színpadon többek között a Margaret Island, a Halott Pénz és Ákos is fellép.



"A színpad népszerűségét jól mutatja, hogy augusztus 20-án a teljes rakpart megtelt egészen a Szabadság hídig" családosokkal, fiatalokkal, külföldiekkel - emelték ki.



A Szent István-bazilika előtti téren a Mandoki Soulmates ad ingyenes lemezbemutató koncertet, amelyen a világhírű gitáros, Al Di Meola is fellép.



Egész hétvégén folytatódik a Retro Tabán rock- és popkoncertsorozat, a Szabadság téri Utcazene Fesztivál, valamint a magyar komolyzene legszebb dallamait felvonultató Panorama Classical.



Megtelt a Nehru part és a Bálna is, ahol a Divat és Design Fesztivál várja az érdeklődőket. Vasárnapig kerekasztal-beszélgetéseken, kreatív foglalkozásokon, workshopokon lehet részt venni. A háromnapos programsorozat keretében kézműves vásárt is tartanak, valamint magyar divat- és formatervezők mutatkoznak be.



A legkisebbeket szombaton is várja a Gyerekliget, a Városligetben a Vajdahunyad váránál kalandozhatnak a mesék birodalmában a gyerekek. A Magyar Ízek Utcája és a Csárdafesztivál is egész hétvégén tart azoknak, akik gasztronómiai élményre vágynak.



A Szent István-napi programokról részletes tájékoztatás érhető el a folyamatosan frissülő szentistvannap2021.hu oldalon. Az információk megtalálhatóak a fesztivál mobilalkalmazásában is, amely értesítést küld a kedvencnek jelölt műsorok kezdési időpontjairól - olvasható a közleményben.