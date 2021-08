Koronavírus-járvány

Internetes adománygyűjtést indított a Ringató alapítvány a Covid-árvák megsegítésére

Internetes adománygyűjtést indított a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány a koronavírus-járvány miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi Alapítvány számára - közölték a szervezők az MTI-vel.



A közleményben kifejtették, a Regőczi Alapítvány több mint 900 kisgyermek és kamasz tragédiáját igyekszik enyhíteni olyan személyre szabott támogatást biztosítva, amely megoldást jelenthet mindaddig, míg a gyermekek nagykorúak nem lesznek és képessé nem válnak saját magukról gondoskodni.



Az adománygyűjtés szeptember 15-ig tart az Adjuk Össze oldalon, augusztus 29-én, vasárnap pedig egy családi napot szerveznek, amelyen személyesen is várják az adományokat.



A Ringató Alapítvány "Végre újra együtt énekelhetünk" elnevezésű ingyenesen látogatható családi napjának helyszíne a budapesti Millenáris lesz, a rendezvényen pedig közös énekléssel is megemlékeznek azokról, akiket veszteség ért a koronavírus-járvány alatt.



Az eseményhez több családszervezet is csatlakozott. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége kismamaszűréssel és tanácsadással, a Fiatal Családosok Klubja a Zöld Követ Egyesülettel fenntarthatósági játékokkal és kvízzel, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete kézműves programmal, az Egyszülős Központ pedig arcfestéssel, kézműves foglalkozással és családi fotózással várja az érdeklődőket.



A családi napon részt vesz Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a Regőczi Alapítvány kuratóriumi elnöke. A rendezvény fővédnöke Novák Katalin családokért felelős miniszter.



A Ringató Alapítvány a kodályi elvek alapján tart foglalkozásokat, mintát adva arra, hogy miként lehet a nevelés eszköze a zene.



"Miközben énekelünk és játszunk, a legkisebb gyerekek ízlelgetik a magyar nyelv és a zenei anyanyelv szépségeit, találkoznak a saját kultúránkkal" - olvasható az alapítvány Adjuk Össze honlapján.