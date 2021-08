Augusztus 20.

György István: az államalapítást ünnepeljük

Az állam megalapítása biztosította a magyarság megmaradását, miközben azon népek, amelyek a pogányság mellett voltak, eltűntek a történelem süllyesztőjében.

Az államalapításról, valamint a magyarság megmaradásáról beszélt a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára csütörtökön Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szent István-napi megemlékezésén.



György István kifejtette: augusztus 20-a az államalapítás ünnepe; államalapításnak azt a történelmi folyamatot nevezzük, amelynek során Szent István király megteremtette az önálló államot, a magyar királyságot, a keresztény államot, létrejött az egyházi közigazgatás, a püspökségek, érsekségek, törvényekkel biztosították a lakosság áttérését a keresztény hitre.



A politikus a Miskolci Nemzeti Színházban megtartott ünnepségen úgy fogalmazott: az állam megalapítása biztosította a magyarság megmaradását, miközben azon népek, amelyek a pogányság mellett voltak, eltűntek a történelem süllyesztőjében.



Idézte Szent István Imre hercegnek szóló gondolatait, amelyek napjainkban is érvényesek. Minden nép a saját törvényei szerint él, "add meg az országnak a szabadságot" - emelte ki György István.



Kijelentette: az az együttműködés, amit egyesek az Európai Unió "álcája" mögött elvárnak országunktól, az a totális szervilizmus. Magyarország kormánya ma is azt szeretné, amit Szent István Imre herceghez írt: megadni az országnak a szabadságot, hogy a maga által megállapított jogrendszer keretei között éljen - szögezte le az államtitkár.



Alakszai Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormánymegbízott az ünnepségen arról szólt, hogy az államalapítás óta eltelt évszázadokban nemzetségek forrtak össze nemzetté, a közös célért, a hazáért; a haza közös célból, közös elszántságból született0.



Mint mondta, Szent István királytól a magyar államot örököltük, az országépítő kereszténységet, azt a szilárd alapot, amely napjainkban is állja a kihívásokat.