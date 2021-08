Augusztus 20.

Elhelyezték az Aratókoszorút a Szent István-bazilikában

MTI/Máthé Zoltán

Elhelyezték a Kárpát-medence Aratókoszorúját a Szent István-bazilikában csütörtökön.



A 11. éve működő, Magyar Örökség-díjas Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program szervezői képviseletében Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, valamint Nagyné Legény Ildikó, Hajdúnánás alpolgármestere helyezte el a magyarság összetartozását és a gazdaösszefogást szimbolizáló népművészeti alkotást a bazilikában.



Nagyné Legény Ildikó elmondta: a koszorút három hajdúnánási asszony készítette napi 8 óra munkával nagyjából egy hónap alatt.



A koszorút, amely az ünnepi körmenetben való bemutatása után szeptember végéig megtekinthető lesz a templomban, Horváth Zoltán esperes, a bazilika plébánosa áldotta meg.



A míves búzafüzért sok száz éves hagyományokat követve, zöld búzakalászokból alkották meg Hajdúnánás hagyományőrző asszonyai. A koszorú körkörösen szélesedő elemei jelképezik Magyarországot, a Kárpát-medence és világ szorosan hozzá tartozó magyarságát.



Jakab István kiemelte, hogy a magyar gazdák lelkéből fakadó Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program képes volt a gazdákat az ország határain és a nemzet határain belül is egyesíteni, az egész Kárpát-medence gazdatársadalma a diaszpórában élő magyarság képviseletében együtt ünnepelte a búzaösszeöntést Ópusztaszeren. Mint mondta, a gazdák a járvány idején is helyt álltak, a feladatuk hitet és erőt sugározni, hagyományainkat megőrizve erősíteni a jelent, s üzenni a jövőnek. Az aratókoszorú azt üzeni a jövő nemzedéknek, hogy őrizzék, vigyék tovább a hagyományainkat - tette hozzá. A bazilika évek óta több hétre biztosít helyet az aratókoszorúnak, amelyet így szeptember végéig több ezer hazai és külföldi érdeklődő tekinthet meg. A plébános az eseményen vette át azt a kenyeret is, amelyet a Magyarok Kenyere program szervezői és a Magyar Pékszövetség közösen biztosítottak - a tavalyi évhez hasonlóan - az augusztus 20-i ünnepi kenyérszentelésre.



Az évente több ezer adományozót megmozgató Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program a határon inneni és túli magyar gazdatársadalom segítő szándékú összefogása, amelynek részként Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarlakta településeiről ajánlanak fel elsősorban búzát a magyar gyerekeket, családokat, időseket segítő szervezetek javára. A megyénként, régiónként összegyűjtött búzaadományokat közeli malmok őrlik meg, majd az így előállított liszt a kedvezményezett intézményeken, gyermekotthonokon keresztül évente százezer nehéz sorsú magyar ellátását biztosítja.