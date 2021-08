Ünnep

Augusztus 20. - Eseti légtereket jelöltek ki az ünnepi rendezvényeknek

Két eseti légteret jelölt ki az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó látványprogramok zavartalan lebonyolítása érdekében a HungaroControll közreműködésével a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya - tájékoztatta a HungaroControll szerdán az MTI-t.



Az egyik eseti légtér a hagyományos honvédségi légiparádé, a másik pedig az ünnepi tűzijáték lebonyolítására szolgál - tartalmazza a közlemény.



Mint írják: az eseti légterek kijelölésének és működtetésének legfontosabb célja a repülésbiztonság szavatolása, vagyis hogy elkülönítsék az ünnepi programban részt vevő légi járműveket a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér érkező és induló forgalmától, valamint a kisgépes repülésektől.



Továbbá, ugyanilyen fontos az is, hogy a tűzijáték védőtávolságán kívül tartsák a térségben közlekedő repülőgépeket - fűzik hozzá.



Arról is tájékoztatnak, hogy a magyar légiforgalmi szolgálat minden olyan szakmai intézkedést megtett, amelyekkel a nemzeti ünnep idején is garantálható a budapesti nemzetközi repülőtér induló és érkező forgalmának, valamint a kisgépes repülések maximális biztonsága.



A rendezvénysorozat idejére a HungaroControll alternatív kivezetési útvonalat határoz meg a főváros felé induló, nyugati célállomásra tartó járatoknak.



Erre az időszakra megváltozik a Budapest felől, a 2-es futópályára érkező gépek átstartolási eljárása is; mindezzel hatékonyan fenntartható a hazai repülésbiztonság kiemelkedően magas szintje - olvasható a közleményben.