Ünnep

Augusztus 20. - Csónakokkal és hajókkal is biztosítja a rendezvényeket a katasztrófavédelem

A tűzoltóautók mellett hajókkal és csónakokkal is részt vesz az augusztus 20-ai tűzijáték biztosításában a katasztrófavédelem - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdán az MTI-t.



Az esti tűzijátékot 117 tűzoltó felügyeli majd 13 tűzoltóautóval, két hajóval, kilenc csónakkal és egy emelőkosaras járművel - írták.



A tűzoltók ellenőrzik is a pirotechnikai termékek telepítését és a menekülési útvonalakat is - tették hozzá.



Egy tömegrendezvénynél a legfontosabb szempont az, hogy baj esetén mindenki időben el tudja hagyni az érintett területet. Ennek érdekében a katasztrófavédelem hatósági szakemberei ellenőrzik a menekülési útvonalakat, a kitáblázásukat és kivetítésüket, sőt a rendezvény hangosítását is, hiszen a szervezőknek ezen keresztül kell tájékoztatniuk az embereket. A katasztrófavédelem ellenőrzi a telepítést végzők megfelelő végzettségét, a védőtávolságot, a tűzoltókészülékek meglétét és a tűzcsapok működőképességét is - közölték.



A 40 ezer tűzijátékot a Duna közepén lévő bárkákról, pontonokról, valamint az Erzsébet-hídról és a Szabadság hídról lövik fel, összesen 9528 vetőcsőből. Ez idő alatt a Duna pesti és budai oldalán a katasztrófavédelem egy-egy hajója és több rohamcsónakja biztosítja a rendezvényt, a tűzoltóautók pedig a rakpartokon állnak majd készenlétben - áll a közleményben.



Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény biztonságáért felelős operatív törzs az egész rendezvényt le tudja állítani - tették hozzá.



Ha bárki rendellenességet észlel, például visszahullott égő tűzijátékot lát, haladéktalanul szóljon a rendezvényen szolgálatot teljesítőknek, a biztonsági személyzetnek vagy hívja a 112-es segélyhívó számot - kéri az OKF.