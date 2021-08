Koronavírus-járvány

Negyedik hullám: Szlávik János figyelmeztet - videó

Ijesztő lehet majd a negyedik hullám, mert sok új esetre számítanak, főleg a fiatalok között. 2021.08.18 07:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"A sok eset miatt lehet kemény. Ijesztő lehet, hogy milyen sok új eset lesz, többnyire fiatalok" - hangzott el a főorvostól a TV2 Mokka című reggeli műsorában.



Szlávik János azonban úgy látja, hogy, ha a negyedik hullám valóban megérkezik Magyarországra szeptember-október környékén, a kórházakra nem nehezedik majd akkora nyomás mint korábban.



"Nem lehet olyan terhelés a kórházakon. Az, hogy egy idős ember be van oltva két oltással, az egy nagyon nagy biztonságot jelent, hiszen ha ők is véletlenül elkapják a delta mutánst, mert mondjuk valamelyik gyerek, unoka hazaviszi, nem lesznek már olyan betegek, hogy kórházba kerüljenek, nagyrészt" - fejtette ki.



A szakértő hozzátette, hogy, bár az adatok lassú emelkedést mutatnak, "a régióban egyelőre alacsony a fertőzöttek száma" de szerinte az őszi hónapokra ez megváltozhat.



"Nagyon nehéz meggyőzni azokat az embereket, akik eddig nem oltatták be magukat, hogy oltassák be magukat. Pedig jó lenne, hiszen látjuk azokon a helyeken, ahol magasabb az átoltottság, ott azért jóval alacsonyabb annak a veszélye, hogy nagyobb hullám legyen" - mondta Szlávik a műsorban. Az infektológust az emlékeztető oltásokról is megkérdezték, erre azt válaszolta: egyelőre azokkal kell foglalkozni, akik egyáltalán nincsenek beoltva.