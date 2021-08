Koronavírus-járvány

Novák: egyszerűsödnek az otthonteremtési támogatások igénylésének egyes feltételei

Egyszerűsödnek az otthonteremtési támogatások igénylésének egyes feltételei, hogy minél többen, minél egyszerűbben vehessék igénybe azokat - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón.



Novák Katalin azt mondta, hogy az operatív törzs javaslata szerint az otthonteremtéssel kapcsolatos támogatásoknál halál esetén figyelembe veszik majd az elhunyt társadalombiztosítási jogviszonyát, és beszámít a jogviszonyba a külföldi tanulmányi jogviszony is.



Bővül azoknak a beruházásoknak a köre, amelyre az otthonfelújítási támogatás igénybevehető, így a mozgáskorlátozottak mellett a látás- és hallássérültek életét megkönnyítő fejlesztésekre is, valamint kültéri lépcső kialakítására, felújítására és külső, elektromos munkálatokra is kérhető - tudatta.



Hozzátette: emellett a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának igénylésekor nem esnek el a lehetőségről azok, akik ötezer forint alatti köztartozásukat adott időn belül kiegyenlítik.



Bővebben hamarosan!