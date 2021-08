Szúnyogirtás

Katasztrófavédelem: 275 településen irtják a héten a szúnyogokat

A héten a tervek szerint 274 településen és tizenegy budapesti kerületben, 121 ezer hektáron gyérítik a szúnyogokat - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-t.



A legtöbb helyen földi kémiai módszerrel, autóról permetezik a vegyszert, de 122 településen és hat budapesti kerületben légi kémiai kezelésekkel is kiegészítik a földi védekezést - áll a közleményben.



Négy budapesti kerületben és 104 településen ugyanakkor csak földi, Budapest III. kerületében és Győrben pedig csak légi módszerrel dolgoznak majd - tették hozzá.



Az elmúlt napokban végrehajtott kezeléseknek köszönhetően a Duna felső szakaszán mérséklődött a szúnyoginvázió, amely a folyó korábbi áradása miatt alakult ki.



A Duna középső és alsó szakaszán, a part menti településeken azonban továbbra is jelentős a szúnyogártalom, ezért ott koncentrálják a gyérítést.



Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is fokozott védekezés lesz, de több településen permeteznek Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya megyében, valamint Székesfehérváron is - sorolták.



A hőségriasztás ideje alatt nem végeznek légi permetezést, ezért a hétfőre meghirdetett légi kezeléseket a pótnapon hajtják végre. A földi permetezést napnyugta után kezdik, az augusztus 20-ai ünnepségek miatt pedig péntek este sehol nem lesz szúnyoggyérítés - tették hozzá.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy a beavatkozások tervezett helyéről és időpontjáról szóló információk megtalálhatók a katasztrófavédelem honlapján.