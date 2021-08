Állati

Párt kapott Kamal, a Debreceni Állatkert ázsiai oroszlánja

Immár nyolc éve augusztus 10-én ünnepelik az oroszlánok világnapját, amely a pótolhatatlan csúcsragadozók szorult helyzetére hivatott felhívni a figyelmet. 2021.08.15

Párt kapott Kamal, a Debreceni Állatkert ázsiai oroszlánja, a Hima névre hallgató nőstényt már a látogatók is megtekinthetik - közölte az oroszlánok világnapján, kedden a Debreceni Állatkert.



A közleményben emlékeztetnek arra, hogy immár nyolc éve augusztus 10-én ünnepelik az oroszlánok világnapját, amely a pótolhatatlan csúcsragadozók szorult helyzetére hivatott felhívni a figyelmet. Az oroszlánok jelenleg egykori élőhelyük alig öt százalékán fordulnak elő, a száz évvel ezelőttihez képest tizedakkora egyedszámmal, elsősorban a zsákmányállatok megfogyatkozása, az élőhely-degradáció és az ember-állat konfliktusok miatti vadászat következtében.



Mind az afrikai, mind az ázsiai alfaj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján, az ázsiai oroszlán ráadásul veszélyeztetett besorolással. Az egykor Európától (a Kárpát-medencét is beleértve) egészen Indiáig megtalálható ázsiai oroszlánok a 19. század elején még a Közel-Kelettől India középső részéig előfordultak, ma azonban kizárólag az indiai Gir Nemzeti Parkban és környékén található mintegy 650-700 egyedük.



Ezt a ritka és fokozottan fenyegetett oroszlánalfajt 2015 óta mutatja be a Debreceni Állatkert az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram (EAZA EEP) keretében; a másik hazai tartóintézményből, a Fővárosi Állat- és Növénykertből érkezett háromfős hímcsapatból ketten azóta más állatkertekbe költöztek, így az idei évben végre lehetőség nyílt arra, hogy a program következő lépcsőjeként az intézmény nőstényt fogadhasson.



A közlemény szerint a Debreceni Állatkertbe hosszú évek előkészítő munkájának eredményeként, július 15-én érkezett nőstény oroszlán a franciaországi Le Palból az intézmény hím ázsiai oroszlánjához, Kamalhoz.



A Hima névre hallgató, 2016-os születésű jövevény fokozatosan ismerkedett meg előbb új környezetével, majd társával, akivel immár együtt látható közös kifutójukban, akár a keddenként, csütörtökönként és szombatonként 13:30-tól tartott látványetetés keretében.



A fajmegőrzési program számára komoly kihívást jelent az európai állatkerti populáció genetikai sokszínűségének fenntartása, ezért az újdonsült pár esetében egyelőre nem engedélyezett a tenyésztés, de az állatkert reményei szerint a jövőben erre is sor kerül majd - áll a közleményben.