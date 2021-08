Koronavírus-járvány

Az oltatlan idősek a leginkább veszélyeztetettek

Nagyjából 400 ezer idős ember még nincs beoltva a koronavírus ellen, ők vannak leginkább kitéve a fertőzés súlyos lefolyásának - hívta fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu pénteken, hozzátéve, hogy Magyarországon a 2,5 millió 60 évnél idősebb ember 84 százalékát már beoltották a koronavírus ellen, sokan már a harmadik vakcinát is megkapták.



A kormányzati oldalon kiemelték: a delta vírusmutáns gyorsan terjed és nem zárható ki a negyedik hullám sem. Ezért arra kérik a még beoltatlan időseket és családtagjaikat, hogy fontolják meg újra az oltást és jelentkezzenek a háziorvosnál vagy regisztráljanak az interneten.



Mint írták: az oltásra a legegyszerűbb az interneten jelentkezni, a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon. Majd pár nappal a regisztráció érvényesítését követően automatikusan lehet időpontot foglalni a legkényelmesebben elérhető kórházi oltópontra: a www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas linken.



Emellett az idősek a háziorvostól is kérhetik az oltás beadását. Ez esetben a háziorvossal kell egyeztetni az oltás időpontját, helyszínét, a háziorvos dönt az olthatóságról és a vakcináról is. A mozgásképtelen, nehezen mozgó idősekhez a háziorvosok házhoz mennek. Ekkor a háziorvos helyben, papír alapon végzi el a regisztrációt, nincs szükség előzetes internetes regisztrációra - fejtették ki.



Mivel az egészségügyi dolgozók után az idősotthonok voltak a másodikak az oltási sorrendben, így az ott élő gondozottak átoltottsága magas. Akik idősotthonban élnek és még nincsenek beoltva, bármikor jelezhetik oltási szándékukat az intézmény vezetésének, és ugyanez a teendő, ha valaki a harmadik oltását szeretné megkapni - tették hozzá.



Kitértek arra is, hogy a háziorvosok munkáját több napja több praxisban csaknem száz orvostanhallgató segíti. Őket a kormányhivatalok rendelik ki a háziorvosok mellé előzetes igényfelmérés alapján. A hallgatók olyan háziorvosi praxisokban végeznek oltási, illetve tájékoztatási tevékenységet, amelyek területén a legmagasabb a már regisztrált, de be nem oltott 60 év feletti lakosok száma.



Emellett a Semmelweis Egyetem felhívást intézett a szakorvosképzést most kezdő rezidensei felé, akik a szabályozás szerint önkéntes orvosként vehetnek részt a feladatban - írták a kormányzati oldalon.