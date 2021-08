Koronavírus-járvány

Bács-Kiskun megyében több mint hatszáz idős kapja meg a héten a harmadik oltását

Bács-Kiskun megye intézményeiben mintegy 620 fő immunizálása van betervezve a hétre, ebből a kecskeméti Margaréta idősek otthonában szerdán 51 ellátott kapta meg a harmadik oltását.



Kovács Ernő megyei kormánymegbízott a kecskeméti helyszínen elmondta: július 29-ével nyílt meg a lehetőség jelentkezni a harmadik oltásra, és augusztus 1-jétől már folyik is az immunizálás országszerte, így Bács-Kiskun megyében is folyamatosan zajlik az oltás.



A kormánymegbízott kiemelte: Európában egyedülálló a harmadik oltás felvételének lehetősége, amely a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is önkéntes és ingyenes, ezért mindenkit arra biztat, foglaljon minél előbb időpontot.



Hangsúlyozta: különösen ajánlott az időseknek, a krónikus betegségekben szenvedőknek és a leggyengült immunrendszerű betegeknek. A vírus és annak mutánsai ellen nem a lezárások és a korlátozások jelentik a megoldást, hanem az oltás - tette hozzá.



Az eeszt.gov.hu oldalon az foglalhat időpontot, aki elmúlt 18 éves, és a második oltását már több mint 4 hónapja kapta meg. Várják azonban továbbra is az első oltásra jelentkezők regisztrációját is a vakcinainfo.gov.hu honlapon.



Kovács Ernő emlékeztetett: a háziorvosok és az intézményi orvosok munkája nélkül a kórházak és az oltópontok nem tudnák ellátni feladatukat, hiszen az egészségügy visszaállt a korábban megszokott, a járvány előtti rendre. Zajlanak a kivizsgálások és a műtétek, ezért is nagyon fontos, hogy az újabb hullám a lehető legkésőbb terhelje meg a kórházakat.



A következő célpontok az iskolák lesznek, augusztus 23. és 26. között listát kérnek majd azokról a diákokról, akiknek a szülei szeretnék, ha gyermekük megkapná a védőoltást, hogy még iskolakezdés előtt biztosíthassák az egyes intézményeknek a megfelelő oltóanyagot és orvosokat, szakembereket - fogalmazott Kovács Ernő.



Czipott Gabriella, a kecskeméti Margaréta otthon háziorvosa elmondta: az intézményben lakó idősek első és második oltását a Pfizer vakcinájával végezték. A harmadik oltást megelőzően az otthonban élők választhattak, de többségük maradt az amerikai oltóanyagnál; az ötvenegy emberből tízen a Sinopharm-vakcinát kérték.