Lelkes önkéntesek kifestették a kőszegi gyermekorvosi rendelőt, a polgármester elgondolkodott a feljelentésen

Az Ősszefogás Kőszegért Egyesület vasárnap számolt be róla Facebook-oldalán, hogy "egy lelkes csapat kifestette a gyermekorvosi rendelő termeit, szobáit, hogy hétfő reggel már egy mesés környezetbe léphessenek be a gyerkőcök és szüleik a doktornéni házába."



Hiába dolgoztak éjt nappallá téve és kaptak rengeteg pozitív visszajelzést, nem sokáig lehetett felhőtlen az örömük, a polgármester ugyanis másként látta az akciót, írja az ugytudjuk.hu.



Básthy Béla kedd délután a "Kőszegi Egészségházban jogszerűtlen körülmények között elvégzett munkálatokról" címmel adott ki közleményt. Ebben azt írta, hogy "az önkormányzati vagyon kezeléséért felelős munkatársak tudomása és az intézményvezető felhatalmazása nélkül napokig illetéktelen személyek tartózkodtak a Kőszegi Egészségház épületében, ahol az ingatlanért felelős vezetők jóváhagyása és a velük való egyeztetés nélkül végeztek dekorációs munkálatokat."



Szerinte az önkéntesek tevékenysége a szükséges engedélyek hiányában történt, ezért rendőrségi feljelentés is felmerült az ügyben, ám ettől a lépéstől egyelőre eltekintenek.



A jogsértés kivizsgálása, az esetleges dolgozói mulasztás feltárása érdekében az intézményen belül rendelt el vizsgálatot a polgármester.